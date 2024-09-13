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大豐電獲頒新北企業精典獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

有線電視業者大豐電（6184）今年致力永續發展及創新投資，獲頒第二屆新北企業精典獎。

第二屆「新北企業精典獎」頒獎典禮於12日登場！獎項區分為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」五大類企業類組及「傑出女力」個人類組。

除了獲獎企業外，每個項目下特別設列「優質潛力企業」與「潛力企業」等2個獎項，以鼓勵更多具潛力的企業持續精進。

大豐電是首次申請，獲頒「永續發展組」得獎企業，以善盡企業社會責任，致力ESG 永續經營，並編製編制ESG 報告書；內部行政低碳化、全面採用電子表單等表現，以及實地訪查佳績獲得評審青睞。

大豐電董事長張銘志表示，大豐以全面的光纖網路佈建提供FTTH光纖到府，改善運營效率、節省能源消耗，致使降低碳排放並減緩對氣候變遷的影響，利用光纖到府（FTTH）傳輸訊號達到有線電視業者間之差異化，在充滿挑戰的有線電視產業，我們成功轉型為多媒體平台運營商，致力永續經營及發展。

此外，大豐有線電視在「創新投資組」奪得優質潛力企業殊榮。

張銘志表示，大豐身為第一家上市的有線電視公司，一直以來紮根新北，深入地方鄰里，隨著經營區域的擴增及合作夥伴的加入，服務範圍逐漸拓及桃竹苗、台中及高雄。推廣「大大寬頻」，持續在營收獲利努力交出好成績，藉以繼續投入創新技術，從推動經營區100%全光纖化，到目前聚焦加速10G PON的網路建設，積極推展智慧家庭服務，充分發揮重要基礎建設關鍵節點的角色。

新北市政府經濟發展局表示，本屆計有92家企業參與，提出124件申請案爭取殊榮，由26位來自產、官、學、研代表組成審查團隊，以公正、嚴謹的角度進行評鑑。委員們必須親赴企業所在地進行實地訪審，深度瞭解企業營運實績及發展現狀，審查標準納入包括環境責任、社會回饋、性別平等及友善職場等多項企業社會責任指標，最終由51家企業及10位傑出女力脫穎而出，展現產業量能及國際競爭力。

大豐電表示，未來也將持續投入各項公益關懷行動，為社會創建「善的匯流」而努力。「求新求變、凝聚致遠，飲水思源」是我們的企業文化，在社會有需要的時候，我們將一直都在。

光纖 有線電視

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