「2024亞果遊艇展」 9月14日高雄愛河灣亮相

亞果遊艇（7566）集團將於9月14日、15日連續兩天在高雄愛河灣碼頭首辦「2024亞果遊艇展」。此次展覽將匯聚多款來自知名品牌的豪華遊艇及創新水上玩具，為遊艇愛好者及海洋文化愛好者提供一個難得的近距離欣賞與體驗的機會。

亞果遊艇表示，展覽將展示包括亞果遊艇的Bavaria Virtess 420、Nimbus 365、PRESTIGE 420S、亞平遊艇的Quarken 27 Cabin、Nimbus C9和Galeon 500 Fly，錚儀遊艇的Marex 330、Seabob水中推進器，以及NextWave的Princess S66、eFoil Lift 4和Sealine F420等多款船艇。這些船艇以其卓越的設計和性能，滿足了不同遊艇愛好者的需求。

除了精彩的展覽，活動現場還設有單體帆船體驗區，讓參觀者可以親自感受駕駛帆船的樂趣，並在愛河灣港灣內悠遊，享受靜謐而愜意的海上生活。

亞果遊艇作為臺灣遊艇產業的領頭羊，致力於打造全方位的遊艇休閒生活圈。目前已在澎湖、高雄、台南建設了國際級的遊艇碼頭及會員俱樂部，並計劃於今年底完成台中港第一期碼頭泊位，進一步實現全台連鎖遊艇碼頭的藍圖。

另子公司亞平遊艇則專注於引進各式動力快艇及豪華遊艇，並提供完善的購船及後續服務，讓客戶無後顧之憂地享受海上生活。此外，亞果旗下的樂活海洋子公司致力於推廣海洋休閒教育，通過專業的海洋學院積極培養下一代的航海人才。