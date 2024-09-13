OpenHub攜手Charging Blok區快充 擴大電動車充電網絡

Toyota與Lexus總代理和泰汽車因應多元能源汽車市場需求，去年在My Toyota與Lexus Plus App導入興聯科技推出的全台首創「OpenHub充電漫遊服務」，讓電動車主透過單一App即可連接多家充電服務，享受便捷無壓的充電體驗。

除原有6家合作充電營運商，正式迎來全新合作夥伴--「Charging Blok 區快充」。即日起，Toyota及Lexus 車主可透過車主專屬App在全台區快充站點進行充電，無需重新註冊會員與重複下載App，大幅提升充電便利性。

隨著電動車市場的迅速成長，提供車主便利的充電服務體驗日益重要。然而現今臺灣有超過20家第三方充電業者，啟用充電服務需下載各營運商的App，為各品牌電動車車主帶來使用困擾。為解決車主痛點，興聯科技推出「OpenHub充電漫遊服務」，利用開放式充電協議OCPI（Open Charge Point Interface），於OpenHub上可看見各家充電營運商的充電站位置、充電狀態及充電速度，同步簡化計費與結算流程。車主只需透過OpenHub就能啟用多家的充電站點，並且可即時查詢營運商充電樁使用狀態、充電進度以及綁定隨插即充功能、讓充電體驗變得更加方便、高效。

目前，OpenHub已與EVALUE、U-POWER、iCharging、Noodoe、EVRun、ACON-ECO、區快充等7家台灣主要營運商合作，覆蓋全台超過600個快慢充充電站，並提供1700支充電槍的服務，快充覆蓋率已超過5成。