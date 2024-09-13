OpenHub攜手Charging Blok區快充 擴大電動車充電網絡
Toyota與Lexus總代理和泰汽車因應多元能源汽車市場需求，去年在My Toyota與Lexus Plus App導入興聯科技推出的全台首創「OpenHub充電漫遊服務」，讓電動車主透過單一App即可連接多家充電服務，享受便捷無壓的充電體驗。
除原有6家合作充電營運商，正式迎來全新合作夥伴--「Charging Blok 區快充」。即日起，Toyota及Lexus 車主可透過車主專屬App在全台區快充站點進行充電，無需重新註冊會員與重複下載App，大幅提升充電便利性。
隨著電動車市場的迅速成長，提供車主便利的充電服務體驗日益重要。然而現今臺灣有超過20家第三方充電業者，啟用充電服務需下載各營運商的App，為各品牌電動車車主帶來使用困擾。為解決車主痛點，興聯科技推出「OpenHub充電漫遊服務」，利用開放式充電協議OCPI（Open Charge Point Interface），於OpenHub上可看見各家充電營運商的充電站位置、充電狀態及充電速度，同步簡化計費與結算流程。車主只需透過OpenHub就能啟用多家的充電站點，並且可即時查詢營運商充電樁使用狀態、充電進度以及綁定隨插即充功能、讓充電體驗變得更加方便、高效。
目前，OpenHub已與EVALUE、U-POWER、iCharging、Noodoe、EVRun、ACON-ECO、區快充等7家台灣主要營運商合作，覆蓋全台超過600個快慢充充電站，並提供1700支充電槍的服務，快充覆蓋率已超過5成。
此次與區快充的合作，進一步擴大OpenHub服務版圖。區快充是新竹地區知名的充電營運商，致力於建設便利的充電網絡。本次合作將為OpenHub用戶提供更多元化的充電選擇。展望未來，OpenHub將持續拓展與各家充電營運商的合作，為台灣的電動車主帶來美好的移動出行體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言