森崴能源、富威電力雙獲「新北企業精典獎」殊榮

第二屆「新北企業精典獎」12日舉行頒獎典禮，森崴能源致力於再生能源和潔淨能源服務與技術發展，打造永續發展的ESG產業生態池，獲頒今年「永續發展組」的「新北企業精典獎」，子公司富威電力以建立數位綠能雲服務平台，提供綠電交易管理創新模式，拿下「多元服務組」的精典獎殊榮。

新北市長侯友宜致詞指出，新北市是一個充滿成長動能與爆發力的城市，更是全台最重要的產業發展基地，有31.8萬家的公司行號及工商登記家數，再加上404萬持續增長的人口，新北市以成長、創新的驅動力，吸引多元產業進駐。

配合產業永續發展及企業經營趨勢，本屆新北企業精典獎分為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」五大類企業類組及「傑出女力」個人類組，精選出 26 家獲獎企業、10 位傑出女力、25 家優質潛力及潛力企業。其中，森崴能源和子公司富威電力分別獲得「永續發展」、「多元服務」類別獎項的肯定。

森崴能源長期深耕新北土城，致力於再生能源和潔淨能源服務與技術發展，近年來企業規模成長快速，不僅資本額翻倍至22.08億元，2023年度營收一舉突破百億大關，入列台灣證券交易所公司治理100指數成分股、MSCI全球小型指數、2024年外資精選台灣百強榜等肯定，提前完成ESG報告書、ISO14064-1、TCFO及設定2040年達成淨零等永續目標，足為企業表率。

富威電力是國內最早取得綠電交易執照的專業平台業者，提供綠電交易、儲能以及節能等全面性服務，是最合適的一站式能源永續解決方案，協助企業實現能源永續目標。

公司治理機制完整，因應產業趨勢與需求，營收大幅成長，同時建立創新的數位綠能雲服務平台，提供管理及採購相關服務，透過ISO-14064-1碳盤查落實CSR相關規範。