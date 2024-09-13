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中草藥應用研究 台灣機能性作物綠色萃取技術產業聯盟成立

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉大副校長陳瑞祥頒發各農民會員證書。圖／嘉大提供
嘉大副校長陳瑞祥頒發各農民會員證書。圖／嘉大提供

台灣機能性作物綠色萃取技術產業聯盟，今天上午在嘉大蘭潭校區舉行會員大會，主題「綠色植萃，價值無限」，吸引超過30家農民及企業會員參加，在國科會產學及園區業務處長許增如見證下，嘉大校長林翰謙與順天堂藥廠公司、台鹽、久津實業公司及晶澈科技公司簽署產學合作備忘錄，合力推動綠色化學技術在中草藥產品的應用研究。

現場有高雄榮民總醫院傳統醫學部與聯盟合作開發的機能性中草藥茶包展示，展現綠色萃取技術在機能性作物研發中的實際成果。機能性作物綠色萃取技術產業聯盟成立，獲得國科會產學及園區業務處支持。

國科會產學及園區業務處副處長陳昭蓉、嘉市藥用植物學會理事余豐科、台灣中藥臨床學會理事長蘇超麒、國際芳香保健照護協會理事長黃敏菁、台灣化妝品科技學會理事長林恩仕、台灣生物科技暨健康產業協會理事長賴明道、中華科技大學校長郭鍾達等多位產學研專家學者及聯盟會員齊聚一堂，探討綠色萃取技術在中醫藥產業中的創新應用及未來發展前景。

陳昭蓉說，機能性作物綠色萃取技術產業聯盟是國科會計畫支持產學技術聯盟之一。產學處積極鼓勵學研機構運用成熟核心技術能量，藉由與上中下游產業建構技術合作聯盟，系統性將核心技術對外擴散，增加服務量能，達成技術落地接軌及產品國際化的目標。

陳昭蓉稱讚嘉大以綠色萃取及量產專利技術，結合在地農業產銷班達成量產商品化，透過行銷公司拓展國內外市場，這種連結上中下游產業及內外需市場豐碩成果，值得肯定。

大會由3位聯盟主持人，嘉大生化系教授陳政男、輔大營養系教授劉沁瑜、陽明交大生科系教授陳文亮，介紹「台灣機能性作物綠色萃取技術產業聯盟」在萃取、營養配方及中藥種植技術服務上最新進展，頒發聯盟顧問證書與會員證書。

台灣機能性作物綠色萃取技術產業聯盟會員大會來賓合影。圖／嘉大提供
台灣機能性作物綠色萃取技術產業聯盟會員大會來賓合影。圖／嘉大提供
嘉大與順天堂藥廠公司、台鹽、久津實業公司及晶澈科技公司，簽署產學合作備忘錄，合力推動綠色化學技術於中草藥產品應用研究。圖／嘉大提供
嘉大與順天堂藥廠公司、台鹽、久津實業公司及晶澈科技公司，簽署產學合作備忘錄，合力推動綠色化學技術於中草藥產品應用研究。圖／嘉大提供

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