桃捷、台灣捷運聯盟與新加坡SMRT地鐵結盟技術交流
桃園大眾捷運公司表示，今日上午全台五家捷運公司（台北、新北、桃園、台中捷運、高雄）成立的「捷運聯盟（Metro Taiwan）」與新加坡SMRT集團簽訂合作備忘錄，是台灣軌道界首次跨國合作聯盟，為國際交流開啟新的里程碑。
桃捷公司昨天也在諾富特機場飯店，與SMRT地鐵公司締結姊妹地鐵，在副市長王明鉅見證下，桃捷董事長沈志藏與新加坡SMRT主席佘文民還簽署合作意向書。去年起，雙方有多次交流，就鐵道管理與營運經驗分享與學習，未來將在智慧運營與維修管理、數據分析與未來技術引進、旅客服務創新與社區參與，及附屬事業發展與商業合作策略等4大領域深度合作，推動鐵道經濟與智慧城市的發展。
王明鉅指出，新加坡SMRT擁有豐富經驗，相較之下，桃園捷運則較為年輕，此次合作有望為雙方帶來更多實質效益，未來將促進雙方人員互訪與技術交流，期望透過經驗分享與合作，互相學習進步，市府會大力推動桃捷公司員工赴新加坡SMRT地鐵學習與交流計畫，進一步提升桃捷員工的專業能力與士氣。
沈志藏說，桃園捷運致力維持系統穩定，今年於5G智慧鐵道技術上取得非常好的成果透過「5G智慧鐵道」的實踐經驗，成功提升軌道監控效率，大幅提高維修效能，降低設備維護成本。此外，透過運輸大數據分析，能精確掌握運行狀況，進一步保障捷運系統的營運安全。
新加坡SMRT主席佘文民回憶與台灣的淵源，表示18歲時第一次來台參訪，至今已50年，每次來台都感受到台灣人的熱情。今年3月拜訪市長張善政後，雙方有更多的交流與經驗分享，今日更藉由簽署合作意向書，為雙方成為姊妹地鐵邁出重要一步，共同推動城市公共運輸的發展。
參與簽署儀式有新加坡SMRT首席執行長鄞雲斌、首席業務發展官吳膺傑、營運資深副總裁揭育文、桃捷公司總經理莊英震、副總經理陳定漢、副總經理范振威、陽明交通大學博士蔡輝昇及捷邦管理顧問公司總經理莊明聰。
桃捷公司說明，機捷自2017年通車以來，桃捷公司不僅成為五捷聯盟的一員，還先後與日本大阪的南海電鐵、阪神電鐵、東京的京成電鐵，以及韓國仁川機場快線（機場鐵路公司）締結友好合作關係。如今，桃捷更進一步與新加坡SMRT地鐵締結為姊妹地鐵，未來桃捷將持續深化與國際鐵道業界的交流合作，分享營運與服務經驗。
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