捷運聯盟成立1年創跨國商業模式 帶台灣業者進駐星國

台灣五大捷運公司成立的「五捷聯盟」歷經一年運作，改名「捷運聯盟」，不再只限定5家公司，除這次與新加坡SMRT簽約，未來將納入更多合作夥伴。新北捷運公司指出，捷運聯盟目前已完成具體合作交流項目包含成立2個資訊平台、辦理2場技術交流會、聯合採購10案及1場企業永續活動，更重要擴充採購規模，提升採購時議價空間，除期望降低採購成本，也可減少各捷運公司行政成本，減少備標人力並縮短時效。

新北捷運公司說，捷運聯盟聯合採購機制持續進行中，目前累計聯合採購規模約近千萬元，透過採購法與代辦協議機制，確保採購履約過程可順利推動，並會於捷運聯盟定期會議管控採購進度。

新北捷運公司表示，未來捷運聯盟加入新加坡SMRT地鐵公司後，期望可擴充國際採購市場，開發出更多商源，確保營運維修各系統物料來源無虞，以維持系統高可靠度及提高其經濟效益。

台北捷運公司董事長趙紹廉也舉例，目前已經有幾個項目正在做，公司先前SMRT洽談合作採購框架，也與五捷併入聯合採購，擴大採購量，目前促成北捷有52項1352萬元採購案，桃捷473萬元；未來包括鋼輪、鋼軌都能夠透過聯合採購，因為數量大，可以有更大議價空間。

趙紹廉也說，目前也有一些跨國商業模式陸續展開，北捷合作對象如知名冰淇淋品牌cremia、咖啡品牌路易莎，也都相繼要進駐新加坡地鐵系統，捷運聯盟大家一起合作，拓展更多國際業務，讓捷運營運邁向國際。