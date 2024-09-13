捷運聯盟與新加坡SMRT跨國合作 侯友宜：並肩作戰國際接軌

由全台五家捷運公司組成的「捷運聯盟」今與新加坡「SMRT集團」(SMRT Corporation Ltd.)簽訂合作備忘錄，除跨國展開人才、技術交流，更要「建立聯合採購機制」，跨國共同開發維修備品降低購置成本，並「發展商業合作模式」，朝商店經營、廣告、行銷活動等項目互相進駐為方向。新北市長侯友宜說，捷運聯盟跨出台灣成為國際聯盟，大家並肩作戰與國際接軌，邁向新里程碑。

今包括台北捷運、新北捷運、桃園捷運、台中捷運與高雄捷運董事長，還有五都交通局處首長，另有SMRT集團主席佘文民和新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑參與。

捷運聯盟召集人、新北捷運公司董事長林祐賢指出，台灣早期興建捷運系統時也是前往新加坡取經，淵源相當深厚，本次合作備忘錄簽訂讓「捷運聯盟」不只是國內各捷運公司間的交流、合作，而是跨出台灣與國際接軌。

林祐賢說，這次主要合作內容包含促進雙方人才與專業技術交流、商業合作、共同行銷與推廣城市觀光，及合作推展ESG相關策略等，繼台北捷運公司後，新北捷運與桃園捷運公司也在這次活動與SMRT地鐵有限公司簽訂「姊妹地鐵締結協議書」，促進未來更多交流。

林祐賢說，隨著各縣市都要推展捷運建設，還有很多路線即將展開營運，捷運聯盟將跟各縣市合作，攜手並進互相扶持，提供良好的捷運搭乘環境，造福所有人民。

侯友宜表示，新加坡捷運系統從1987年開始營運，到今年即將要屆滿37年，是國際上捷運系統的老前輩，無論是人才、技術交流分享、聯合採購、商業合作等層面，透過雙邊的密切交流，相互汲取成功經驗，相信台灣的捷運系統能夠越來越精進。

侯友宜說，期待各捷運公司齊心協力透過「捷運聯盟」共同合作、攜手成長，讓所有民眾都能享有更好的捷運服務。

舍文民說，以前聯盟是五福臨門，現在是六六大順，雖可以省錢，但最重要目的不只是省錢，而是大家一起攜手往前走，有事情互相討論、切磋，彼此一起進步。