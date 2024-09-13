發展台日影視共製文化 商研院助推名著《異域紅塵》

商研院為推動台日雙方的文化IP合作，促進我國服務業的數位轉型與綠色轉型，追求文化的永續發展目標SDGs，於9月10日至12日分別在日本東京誠品生活日本橋、橫濱百年書店有鄰堂總店舉行了兩場「談古論今：聽台灣小說家談400年文化古都台南的過去與現在｣，以及在東京的中華開發加速器空間(CDIB Tokyo Innovation Hub)舉辦一場台日小說「異域紅塵」發展文化IP的投資說明會，倡議台日影視共製，促進雙邊文化IP創新共融共榮。

商研院董事長許添財表示，立法院2023年5月三讀通過《文化創意產業發展法》修正案，將文化產業正式列入「國家戰略產業」，正逐步帶動影視跨國合作蓬勃發展。

許添財強調，這次商研院協助促成風雅存創意、創創文化科技、童步食藝(艋舺雞排)等多家台灣業者共同建立的台日文化IP合作示範，除了集結影視、沉浸式智慧導覽與享譽國際的台灣雞排美食攜手推動台日著名小說「異域紅塵」發展文化IP國際出航，更將這部小說擴大形成多元多樣化的文化IP，為台日雙邊創造互惠互利與繁榮的文化經濟，並振興我國高品質、高附加價值、高文化特色強度與環境友善的高端旅遊觀光服務產業。

商研院指出，這兩場台日文化座談會，由商研院董事長許添財親自主持，並由著名歷史小說作家陳耀昌醫師以錄影方式與「異域紅塵」作者，台籍旅日作家許旭蓮博士，以及日籍旅台作家大洞敦史先生四位共同與談。

旅日台南女兒許旭蓮表示，台灣鮮有作家透過文學筆觸書寫台人在日本留學打拼的故事，這部小說是2004年以中日文版同步發行的《異域紅塵 Once In A life Time》。

許旭蓮早年留學日本，先後在橫濱中華學院及日本的大學任教，知道很多台灣在日本留學生的奮鬥歷程。經由她貼身觀察式的田野調查以十年時間完成了這部出版巨作，當年甫一上市即在台日兩地銷售一空，更於2023年獲得到日本政府神奈川歷史博物館的典藏出版品殊榮。

商研院並利用相關業者的跨業跨域合作與作品的連動策展來推進地方創生，也特別結合了台日雙方業者，共同促進台灣台南與日本橫濱的文化交流與在地特色產業、環境生態保護、文化多元包容、友善服務與高體驗價值等發展。

例如，「異域紅塵」故事場景之一的《風雅堂》，也是為許旭蓮夫婿家族在日本橫濱具有160年歷史建築，就被做為本次文化IP的合作，創創文化科技公司製作的沉浸式智慧導覽的題材。

此外，也邀請大稻埕「純純電影音樂咖啡」的歌謠演出團體「純純樂集」，以行動實踐台灣歌謠倡議的文化永續，並導入台灣美食之一的雞排，由目前在台灣擁有25家加盟店2家直營店、海外已授權五個國家14個據點的童步食藝艋舺雞排投入參與，未來都將置入影視內容中行銷。期待從台灣美食出發，邁向國際，透過傳遞台灣美食文化與記憶，共創共榮實現「美食經濟學(Gastroeconomy)」理想。

商研院還提到，業者們除了透過IP授權推動台日文學孵化計畫，更期望以文本內容的角度展開台日兩國深度文化商機探索，營造台日雙方的文化創意產業共同市場的框架。