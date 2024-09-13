振興台灣觀光旅宿業促進會成立 大咖籲整頓市場秩序

1111人力銀行13日宣布成立【振興台灣觀光旅宿業促進會】，召集人李奇嶽將持續串連全台飯店、旅館、民宿業者，共同整頓市場秩序，致力產業升級，以實踐「觀光立國」願景。

李奇嶽表示，國人的旅遊消費行為過度集中在例假日，加上這幾年政府做了很多的彈性休假，造成出遊過度集中在例假日以及連假，大量的訂房需求湧現，房價當然跟著水漲船高；另外飯店旅宿缺工現象持續，房務員人手不足，造成房間入住延後退房提早的狀況，讓消費者產生國內旅遊性價比不高的感覺，而給出滿意度61.2的評價。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任指出，今年4月花蓮發生地震後，造成外國旅客指名必訪的花東太魯閣美景有些怯步，影響歐美旅客來台意願，即使來到台灣也縮短了行程天數，因此建議要振興國旅市場，「密集性的主題活動」絕對有必要，透過活動帶人潮進來，旅館業、餐飲業、交通運輸業都會直接受惠，例如近期高雄演唱會場次不斷，還有澎湖花火節、台東熱氣球嘉年華、台北燈節等，主題明確加上行銷亮點，都是成功吸引大批遊客到訪的原因。而國內房價反映的是成本以及需求，採取浮動機制，國人出遊到日本，多半會跨到周間所以房價相對低，而國內旅遊多半只能在周末假日，房價自然無法以周間計價，時間點不同的比較，才會出現國外住房比較划算的錯覺印象，其實對國內旅館業者並不公平。

中華觀光精品產業協會秘書長張國榮表示，期待全台大大小小夜市的管委會，可以找出各地的在地傳統特色、當地的特色美食，並且建立起各個夜市的文化。每一個時代久遠的夜市，都有可以傳承的項目，與時俱進，引進新的品項，但也要保有各自的特色，對外的行銷宣傳上，也會比較有利。而推廣台灣伴手禮的部分，若全台都可以買到一樣的商品，那就無法吸引觀光客特地去買，因此每個地方都應該要有自己的獨創商品（當地限定），會增加各地旅客前往購買的意願。伴手禮商店包含文創、觀光工廠等等，可以靠各地縣市政府的力量，結合農會、小農、特色店家，製造出不一樣商品。而中央政府也可以思考，是不是有機會在法規的依據下，協助稍有規模的店家，可以有外國觀光客退稅的資格，來藉此衝高買氣。

旅行公會全聯會國旅委員會總召集人林義順指出，疫情結束後國旅大爆發，國旅市場在過去一年出現許多住宿飆漲的亂象，但隨著國外航線全面開放，如何提升國旅的質與量，重新建立合理的產銷制度，需要由旅宿業者、旅遊業者共同努力。建議未來可以由旅遊業把關，確保旅宿品質，以更優惠的價格提供給消費者完整的旅遊配套，除了住宿之外，交通、景點、伴手禮多方協力，提供更舒適與順暢的旅遊體驗，才能達成旅遊產業的共好。