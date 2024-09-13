賣不動了！全台成屋待售量月增2.5%、5000戶

銀行房貸逼近滿水位，房貸鬧錢荒，加上央行要求銀行降低不動產放款集中度，永慶房產集團統計各大線上售屋平台待售物件，排除重複後，發現8月全台成屋市場待售量月增2.5%，較7月增加約5000戶左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近二年來房市買氣熱絡，市場瀰漫「供不應求」的氛圍，但8月起房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款狀況頻傳，房市資金急凍，明顯衝擊民眾購屋信心。

觀察8月國內各大房仲公布內部交易市況，受到房貸鬧錢荒、房貸緊縮的影響，均較7月明顯降溫，大多較7月減少二成以上，顯見民眾因擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，房市交易降溫，也讓成屋待售量不減反增。

觀察8月七大都會區的成屋待售量均較7月增加，新北市月增3.6%、桃園市月增3.5%，高雄市月增3.1%，台北市成長2.9%，新竹縣市與台南市均月增2.6%，台中市則成長1.7%。

陳金萍說明，七大都會區待售均呈現量增，不過，不同產品待售量量增幅度並不相同，以目前市場交易主力的中低總價、小宅產品來說，因去化速度快，即使8月待售量增加，這類產品增幅有限，但中大坪數住宅相對去化緩慢，8月成屋待售量增幅則較為明顯。

陳金萍指出，這波「房貸之亂」，雖然行政院已定調，要求維護金融體質安全，以民眾自住、首購及對保中的貸款為優先，可望降低對於自住、首購族群的衝擊。

不過，因各銀行房貸放款逼近滿水位，房貸鬧錢荒的狀況恐怕短時間內仍難以舒緩，資金緊縮將導致房市交易量欲大不易，今年房市交易勢必受影響，建物買賣移轉棟數年增率已出現逐月收斂，預期未來幾個月房市降溫趨勢不變。