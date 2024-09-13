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鋼鐵市場需求疲弱 市場對中鋼後市展望維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
法人機構表示，目前中鋼盤價仍相對高於亞洲市場。（中鋼/提供）
法人機構表示，目前中鋼盤價仍相對高於亞洲市場。（中鋼/提供）

鋼鐵需求展望的持續偏弱，帶動上游原料價格下滑；法人機構表示，目前中鋼（2002）盤價仍相對高於亞洲市場，因此認為接下來中鋼開出的盤價有修正空間，對中鋼後市營運展望維持中立。

分析師表示，傳出台塑（1301）越南河靜鋼廠新價出爐，兩個月累跌逾1,600元，國內中鋼盤價可能有感下跌下；由於鋼鐵需求展望的持續偏弱，帶動上游原料價格下滑，以鐵礦砂來看，目前每噸報價約92美元，持續下探90美元的支撐。

而中鋼的盤價在今年8月份以前都是跟漲不跟跌，因此目前的盤價相對於亞洲市場存在落差，但原料價格已經是今年的最低水準，也低於去年第4季的平均水準。

因此，接下來中鋼開出的第4季及10月盤價有下跌的空間。若未來中鋼盤價持續下跌，將可讓國內盤價與原料價格及國際鋼價接軌，也有利於中下游業者降低成本，若2025年需求回升，才有獲利成長的動能。

鐵礦砂價格持續偏弱下跌，顯示目前全球鋼鐵需求仍疲軟，中鋼盤價開始下跌將影響中鋼的獲利，因此，對中鋼後市營運展望評價為中立。

中鋼 鋼鐵 鐵礦砂價格

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