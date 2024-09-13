建商衝了！全台928檔推案量直逼兆元 飆歷史新高

根據591新建案調查，今年928檔期六都及新竹地區推案量合計9776.5億元，直逼兆元的巨量不僅較去年大增三千億、年增逾四成，更再度創下史上新高；供給部分，進場個數401件，較去年增加逾4成。

各縣市更是火力全開，其中光台北市一地就湧進2500多億，占全台近4分之1；台南也擺脫去年悲情，個案與總銷年增高達2倍之多。

591新建案分析，受惠上半年房市買氣爆棚，建商還是「地照買、案照推、房照賣」，信心絲毫未受影響，像台北、桃園及台中等地受惠百億大案點火，紛紛刷新區域新高紀錄，新北、台南及高雄也都同步重返高檔，若再計入年初329的7800多億元，今年光兩大檔期就累積近1.8兆案量，隨著年底還有多檔指標案醞釀，全年「保底2兆」幾成定局，可說是相當瘋狂的一年。

此次928雙北可說無比熱鬧，其中台北市更登頂推案王，其關鍵在於北投、文山及南港等區突飛猛進所致。以量體最大的文山區，光「元利四季莊園」、「信義富境」、「將捷旅境.」就聯手包辦765億、近3千戶量體，案量更是第二名大安區2倍多，再來南港、北投也各自有逾200億左右案量公開，可說是這次北市推案生力軍。

新北市總銷達1819億元，直逼2022年締造的1900億高峰；且進場個案數達60件，較去年增加逾2成，都印證建商信心火熱。

當前新北由於成屋較少，基本上以預售、預推案為大宗，同時又有雙北龐大買盤支持，整體銷況仍是「四季如夏」，常見的大樓2、3房仍是供不應求，更催生出許多快銷案，絲毫未受市場風雨干擾。

桃竹部分則呈現兩樣情，桃園市去年因延推案導致水位較低，如今在醞釀一年後迎來爆發，像這次不僅總銷高達1400多億，推案個數89件也是全台最多，年增分別高達6成、8成，其中又以小檜溪、中路等地為主要戰場。

唯一量縮的新竹地區，由於蛋黃區持續冷靜，這兩年由基期相較低的蛋白區如湖口、寶山等地撐起半邊天。

台中這次新案連發，建商看好設廠、就業等題材積極搶灘，總銷一口氣飆到近1900億史上最高，熱區如北屯、西屯等區，分別都有超過400、600億元案量釋放。

不過在限貸風暴影響下，買方態度與建商出現落差，許多投資客及首購族姿態趨向保守，部分外圍地區更傳出來人及銷況雙雙疲軟的消息，是否會一路冷到年底，值得觀察。

南二都表現皆相當不俗，像台南市因去年基期較低，今年除了在永康區有百億指標案登場，南科周邊也有量體逾百戶的大樓案登場，帶動量能反攻至500億元以上。

高雄此次以中小型個案為主，推案熱區仍集中在北高雄左營、楠梓及橋頭一側。惟目前受制於房貸緊縮，兩地均面臨投資買盤熄火，首購及換屋等自住客追價力道鈍化等現象，新案去化明顯放緩，銷況從上半年一屋難求轉為個案表現。

591新建案總編輯李忠哲提醒，新青安嚴審和限貸令來勢洶洶，且近期台股上沖下洗都持續衝擊市場信心，與上半年相比，部分案場來人和銷況確實有走下坡的跡象。