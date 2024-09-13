該上車嗎？全台928案量直逼兆元創史上新高

根據591新建案調查，今年928檔期六都及新竹地區推案量合計9776.5億元，直逼兆元的巨量，較去年大增3千億、年成長逾4成，再度寫下單一檔期史上新高，進場個數401件，較去年增加逾4成。

各縣市火力全開，其中光台北市就湧進2500多億，占全台近4分之1；台南也擺脫去年悲情，個案與總銷年增高達2倍之多。

591新建案分析，受惠上半年房市買氣爆棚，建商還是「地照買、案照推、房照賣」，信心絲毫未受影響，像台北、桃園及台中等地受惠百億大案點火，紛紛刷新區域新高紀錄，新北、台南及高雄也都同步重返高檔。

若計入年初329檔期的7800多億元，今年光兩大檔期就累積近1.8兆案量，隨著年底還有多檔指標案醞釀，全年「保底2兆」幾成定局，可說是相當瘋狂的一年。

對於建商狂推案，591新建案總編輯李忠哲提醒，新青安嚴審和限貸令來勢洶洶，且近期台股上沖下洗都持續衝擊市場信心，與上半年相比，部分案場來人和銷況確實有走下坡的跡象。

接下來還有央行Q3理監事會議、美國大選等重要議題披掛上陣，市場可說暗流洶湧，民眾最好要保持晴天備傘如降低槓桿、提高預備金等準備，才能應付突如其來的變化。

今年928雙北無比熱鬧，台北市更登頂推案王，關鍵在於北投、文山及南港等區大推。以量體最大的文山區，光「元利四季莊園」、「信義富境」、「將捷旅境.」就聯手包辦765億、近3千戶量體，案量更是第二名大安區2倍多。

南港、北投也各自有逾200億左右案量公開，可說是這次北市推案生力軍。

新北市本次總銷水位1819億元，直逼2022年締造的1900億高峰，進場個案數達60件，較去年增加逾2成。

目前新北由於成屋較少，基本上以預售、預推案為大宗，同時又有雙北龐大買盤支持，整體銷況仍熱，常見的大樓2、3房仍是供不應求，絲毫未受市場風雨干擾。

桃園市去年因延推案導致水位較低，在醞釀一年後今年迎來爆發，不僅總銷高達1400多億，推案個數89件也是全台最多，年增分別高達6成、8成，其中又以小檜溪、中路等地為主要戰場。

唯一量縮的是新竹地區，由於蛋黃區持續冷靜，這兩年由基期相較低的蛋白區如湖口、寶山等地撐場。

台中這次新案連發，建商看好設廠、就業等題材積極搶灘，總銷一口氣飆到近1900億史上最高，熱區如北屯、西屯等區，分別都有超過400、600億元案量釋放。

不過在限貸風暴影響下，買方態度與建商出現落差，許多投資客及首購族姿態趨向保守，部分外圍地區更傳出來人及銷況雙雙疲軟的消息，是否會一路冷到年底，有待觀察。

這幾年熱到不行的南二都，本次表現皆相當不俗，像台南市因去年基期較低，今年除了在永康區有百億指標案登場，南科周邊也有量體逾百戶的大樓案登場，帶動量能反攻至500億元以上。