電動車主看這邊！全台16個國道充電服務站及4大服務一次看

電動車時代即將來臨，台灣國道服務也再邁入下一個里程碑！歷經3階段的逐年建置，涵蓋國1、3、5、6等四條貫通台灣的交通大動脈，北、中、南、東共15個大型服務區的國道服務區充電路網，終於在9月10日正式上線，有望解決過去電動車友心裡普遍的里程焦慮。到底未來實際使用充電站，有哪4大優質服務？充電站到底在哪？一次看懂。

隨著國道服務區充電路網的完成，整個國道系統，包括國1、3、5、6的15個大型服務區，以及東草屯休息站（請見文末表格），計有23站快速充電站，建置85樁充電樁、提供154格充電車位、建構充電總功率超過27MW（千瓩）的充電網，全台北、中、南、東都有充電站。代表未來電動車友駕車出遊時，不再需要擔心車子的電量夠不夠，可玩到哪、充到哪。

充電站提供的4大服務

高公局指出，相較過去，充電路網上路後，能為台灣電動車友們提供4大優質服務，分別為：

一、全數快充，所有的快充樁均為200kW（瓩）以上，且七成為350kW、360kW，在短暫休憩時間就能完成補電。

二、會員漫遊，不論是加入iCharging或EVOASIS的會員，都能啟動國道服務區充電樁（預計年底上線）。

三、隨插即充，綁定後不需打開App或手機掃描，每次插槍即可自動開始充電。

四、即時查看，透過高公局1968 App可查看每一站充電樁的即時使用情形，用車人想要「補電」時可隨時查看，避開熱點，節省寶貴的時間。

高效充電站：以後去上個洗手間，出來電就充好

國道服務區充電路網上線記者會，儘管現場稍嫌悶熱，但大批電動車友均齊聚一堂，包括特斯拉資深玩家、網紅阿格力都受邀出席，親眼見證這歷史性的一刻。

「國道服務又邁進下一個里程碑了！」高公局局長趙興華回憶，早在6、7年前，高公局就在探討如何為國道補上充電樁這最後一塊拼圖，而當時碰到的困難主要有兩點。其一是充電樁的充電槍款式太多，「不可能一個位置一種充電槍，那到時候會很難處理。」其二是服務區的停車位置有限，因為國道服務區停車位的平均「翻桌率」僅約20分鐘，因此服務區若建置「慢充」，一台車進來要停2～3小時，「我們會受不了。」

因此目前建置的154格充電車位，所有的快充樁均為200kW以上，部分充電樁甚至充電10分鐘，就可再跑250公里，效率非常好。趙興華形容，未來進服務區為愛車充電的體驗，就宛如現在為汽車加油一樣，「來了就可以充電，充電期間去上個洗手間或買個餐飲吃一吃，出來剛好充滿電，就可以馬上離開了。」

未來進服務區為愛車充電的體驗，就宛如現在為汽車加油。遠見記者林仕祥攝影

2025年目標：全台電動車主無里程焦慮

回顧國道服務區充電路網的建置過程，自2022年起分3年推動，其中中興電工是唯一全程參與的民間廠商，直到第三期的2024年，新創公司源點科技才加入團隊，一同為台灣的國道服務翻開新章。

「這一年來，我們常常在這邊（中壢服務區）監工監到半夜、看到日出……。」源點科技董事長陶百群想起這趟奇幻之旅，心中百感交集。

他強調，「讓全台電動車主無里程焦慮是2025首要目標，」經過4年多努力，源點已建置超過300支快速充電槍，除了跟高公局的合作，包括各地加油站、百貨公司、星級飯店及觀光景點，也都設置充電站，預計年底將建置500支快速充電槍、1000支以上慢速充電槍，「打造一個無所不在、值得信賴的充電網路。」隨著里程焦慮的緩解，陶百群鼓勵車友們多出門暢遊，再去發現台灣之美。

台灣電車與充電樁比率，優於歐盟建議

中興電工則指出，自 2022 年 iCharging 在國內啟用第一座高速公路服務區快充站以來，國內電動車掛牌數已從 1.7 萬輛快速增長至超過 8 萬輛，這樣的市場成長反映出充電設施的完善，對電動車普及有重要推動作用。

隨著第三期案場的成功上線，加總前面兩期，中興電工在國道沿線的充電站數量累計至 16 站。第三期建置的充電站皆採用高效能充電設備，部分充電車位更是大小型車共用，進一步提高車位使用的靈活性，為物流業者及小型電動車主提供更便利的充電解決方案。

「淨零碳排是全球發展趨勢，台灣也必須要跟上這個趨勢，」交通部路政及道安司長黃運貴上台時強調，交通運具的電動化、無碳化，將是交通部的政策重點。

他透露，目前全國電動車跟充電樁的比率已達8.2：1，快充的部分則為34.9：1，「已比歐盟訂的目標更優，」政府將持續優化電動車的使用環境，讓電動車愈來愈普及，希望能在2040年，達成電動小客車市售占比達到100％的目標。

在政策加持下，未來台灣的用路環境，勢必將對電車的使用者越加友善，交通運具加速駛向「零碳排」，台灣淨零碳排的道路，也愈走愈清晰。

國道服務站哪裡有充電站？查詢一覽

圖擷自遠見雜誌。遠見記者林仕祥製表

（本文出自2024.09.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）