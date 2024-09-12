工研院開辦「太陽能節能建築課程」提升職場競爭力

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
太陽能電力實測：量測各個方位角度對發電等影響、量測遮蔭對發電影響等。主辦單位提供
太陽能電力實測：量測各個方位角度對發電等影響、量測遮蔭對發電影響等。主辦單位提供

淨零碳排成為全球趨勢，由工研院開辦的「太陽能節能建築工程師認證班」，近日已邁入第14屆最後一周的課程單元「建築節能實作」，本課程特別邀請曾受Discovery頻道採訪且榮獲歐盟居禮夫人獎，台科大特聘教授楊錦懷擔任主講人。

楊錦懷不只講授理論，更以實作為主要課程進行方式，結訓後可以執行政府現在所推動的淨零碳排建築，和將政府推動的ESG直接應用於職場工作上。

楊錦懷指出，淨零碳排不但是全球趨勢，也是為了地球非做不可的選擇，2025年即將開徵的碳排放稅，更是許多從業人員不得不面對的課題。

近年受到極端氣候影響，夏天高溫一年比一年熱，台灣已訂出2025年再生能源要達到20%的目標，目前離這個目標還有一段距離。所以政府再一次訂出淨零碳排的目標，主要是想辦法如何同時降低空調耗能與創造再生能源，將建築耗能降低以後，再增加建築再生能源供給面，比較容易達到再生能源占比20%的目標。

政府目前積極推動ESG和淨零碳排建築，主要就是要和2025年再生能源占比20%的目標相結合，課程以訓練工程師獲取這樣的能力為目標。

另外，楊錦懷也已成功研發出世界第一片，結合透視、隔熱與發電「三機一體」的太陽能節能玻璃。

此研發關鍵技術，在於將Off-module Power Enhanced的技術，應用於太陽能透光模組，用最低的成本達到最高的發電與隔熱效率，此技術可提升16%發電效率，同時達到降低80%熱穿透。

也就是同時能達到開源(提升太陽能發電)與節流(節省冷暖房空調)的雙重效能，再加上透光的功能，因此稱為「三機一體太陽能節能玻璃Heat Insulation Solar Glass(HISG)」。

這項技術已獲得歐盟認可，頒發歐盟居禮夫人獎(Marie Curie Award)給楊錦懷，作為對地球貢獻的鼓勵，並於2014至2015年在英國諾丁漢大學建造台科大太陽能節能玻璃樣品屋，作為在歐洲推廣的根據地。

該獎項是台灣近年來，第一個以建築節能技術獲獎的項目，主要獲獎關鍵在於該技術可對歐洲建築節能技術提升帶來重大衝擊(Impact)。另外亦於2017年11月榮獲日本福岡市政府頒發新創事業首獎，正式進軍日本市場。

本技術透過外交部介紹，獲得杜拜國王青睞，準備應用在全世界最大機場杜拜Al Maktoum International Airport，目前已開始在機場用地內建造樣品測試屋，該機場第一期工程將於2030年完工，將會是台灣首次高科技展現在國際最大機場。

也因淨零碳排目標已於2023年，由內政部建研所開始推動逐年落實，「太陽能節能建築工程師認證班」更受到許多從業人員重視，報名上課的學員來自各種不同領域，涵蓋建築領域、綠能業者、投資業者、建築師及建設公司相關從業人員。

而只要達到課程指定目標，將取得由工研院產業學院所授予的「太陽能節能建築工程師」證明，結業之後，不但能具有太陽能節能專業技術，進行專業的太陽能節能建築規劃與設計，也可做為日後從事太陽能節能建築相關工作的加值證明。

台科大營建工程系特聘教授楊錦懷。主辦單位提供
台科大營建工程系特聘教授楊錦懷。主辦單位提供
楊錦懷教授率領堅強助教陣容加入，協助學員各種實作教學。主辦單位提供
楊錦懷教授率領堅強助教陣容加入，協助學員各種實作教學。主辦單位提供

再生能源 太陽能發電 工程師

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