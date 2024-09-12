家樂福用生成式 AI 抗缺工 91APP 打造零售業三塔 AI 模型

零售業如何用生成式AI？ 家樂福因應缺工，用生成式AI做促銷檔期圖片，取代美工人力，未來也要用AI取代人工檢查產品有效期限，電商軟體解決方案商91 APP（6741）則開發jooii零售AI，由AI精準推薦及廣告投放，促成更高商品轉單率，兩零售巨頭也坦言，現在還不算一百分，生成式AI還在學習進步中。

家樂福數位長林文子及91 APP產品長李昆謀受邀出席「Google Cloud － 零售產業 AI 應用與趨勢媒體聚會」，分享採用生成式AI的經驗，家樂福數位長林文子表示，目前家樂福內部有一個AI委員會，由13個事業單位各推薦2～3人加入，總計38名成員，每一兩個月開會一次，找出企業各單位痛點，期望利用AI工具來解決難題。

其次，2023年起也開始大量運用生成式AI去製作促銷檔期的圖片素材，並輔助店頭做揀貨，同時APP的AI缺貨推薦成功救回20%業績，未來也期望透過AI協助現在人工檢查產品效期的痛點。

林文子不斷提到零售業缺工問題嚴重，目前家樂福共有700多台自助結帳機，讓客戶自己結帳，過去自助結帳要掃描商品條碼及秤重，未來將以鏡頭AI識別水果種類，就不必再由客人自己一一輸入。

她指出一間家樂福有7～8萬款商品，商品標價牌更換就是一大工程，現在自動電子標籤能節省人力，其次也透過AI酒侍系統，詢問會員幾個問題，就能推薦會員適合的酒及位於附近哪間門市，最後發張優惠券促進購買。

林文子坦言，AI酒侍剛上線時推薦度不夠好，客戶詢問500元的酒卻被推薦1000元的酒，但目前AI學習能力已進步中。

生成式AI推薦商品 商品轉換率大增

91 APP專注電商服務，產品長李昆謀表示，去年91 APP針對零售業開發專屬AI模型jooii，要增強推薦系統的能力。他指出，零售業就是人跟商品的配對，透過Embedded AI可以將人跟商品的特徵找出來，比人工設定特徵的數量更多，而Google的Vertex AI Search能提供這些龐大數據做快速的多向量運算。

他坦言一開始做配對測試結果不太準，原因是商品屬性有時候跟消費者想的不一樣，比方消費者想要情境，搜尋產品會打：美白抗皺，但客戶常愛寫厲害的專有名詞如：傳明酸或水陽酸，寫的是屬性，為了提高配對精準度，在人跟商品外，91 APP另外發展一類「標籤」資訊，在（商品）屬性跟（人）情境之間，打造一個三塔模型，產品轉換率達15.3%，由於轉換率提高，客戶就樂意採用，目前jooii已經申請專利中。

李昆謀表示，joii最常見的應用就是推薦系統，這套生成式AI推薦系統轉換率會比傳統AI機器學習的系統成效好很多，另外搭配Google Gemini可打造機器人chatbot，除基本客服外也能提供商品推薦，背後就是用jooii引擎搜尋推薦商品。

他表示，目前91 APP所有的客戶首頁都已用上jooii系統，讓用戶登入時可以看到個人化網頁，第二個應用是EDM電子報發送，可以做到讓5萬個會員收到的5萬封內容不一樣的信，進行一對一的電子報溝通。

第三是利用生成式AI幫忙客戶寫商品的情境標籤，讓消費者更好搜尋到，甚至AI可以去Google網頁搜尋熱門關鍵字，幫忙組合出情境標籤，這類情境標籤還有SEO的優點，成為另類的搜尋，每推薦一個商品下方都會有相關標籤出現，若消費者點擊，會出現新的推薦頁面，不停循環，由於消費者在購物初期對需求總是相對模糊，透過拓展新標籤，消費者又點擊的過程找到交集，或再拓展一次標籤，透過這些流程讓用戶找到真正想要的東西。

李昆謀坦言，標籤工作現在仍然需要部分人工介入，如協助新增時事標籤，如此一來精準度會更好，他也發現AI會自己生成一些標籤，讓人無法理解，但又看似有關連，比方「結婚」標籤，就出現在婚鞋、類似白紗質感衣服上。