華航秋節送暖 照顧地方弱勢

華航（2610）實踐企業永續，善盡社會責任，昨（12）日與華山基金會攜手舉辦「愛老人 中秋亮起來」公益活動，於中秋佳節前夕，以實際行動慰問在地長者，逐戶致贈關懷禮品，提供生活所需物資，為照顧地方弱勢盡心力，陪伴獨居長輩暖心過節。

華航長期深耕在地社區公益發展，此次志工團隊特別準備182份中秋關懷禮品，包含營養粥品、健康麥片、雙色漁夫帽、滿月造型的靠枕等民生物資，致贈長者共度佳節。

另外，華航也精選長程航線豪華商務艙Sky Lounge的小農點心，特別送上來自花蓮的忘憂五行酥，除了有祝福長者忘卻煩憂的美意，同時也是希望幫助花蓮重建受災地區，振興地方經濟挺農民，藉由公益活動傳遞更多愛心，共同創造美好社會價值。

華航自2016年起，每逢三節均與華山基金會合作，主動服務鄰近桃園企業總部的大園、觀音及新屋地區長者，至今已累計辦理26次送愛活動，平均每年關懷近400位長輩，包含關懷訪視、物資協助、家務服務等照顧，積極投入公益關懷，守護在地弱勢。華航強調，要以實際行動結合企業資源，齊心將溫暖送到需要的地方。

華航表示，「取之於社會、用之於社會」的回饋精神實踐企業永續不遺餘力，今年已辦理多項公益活動，例如暑假期間攜手桃園璞園領航猿舉辦公益籃球營，接力登場的還有公益桌球營，鼓勵孩童築夢飛翔，培育優秀體育人才。

另外，邀請莘莘學子參觀奇美博物館「英國國家藝廊珍藏世界巡迴展」，培植孩童文化涵養；每年亦舉辦志工教學，前往鄰近學校授課，傳遞航空知識及英語教學，還完成南北兩場淨灘活動，力行海洋環境生態保育，以及植林認養等公益活動，以身作則積極回饋鄉里、深耕地方。

華航希望拋磚引玉發揮企業影響力，延續更多善的循環，致力促進社會均衡發展的目標。