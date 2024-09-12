新北市下個單價破百萬行政區 這四區被點名快壓不住了

三重要成為新北第二個單價破百萬的行政區嗎？住商機構彙整實價資料，包含三重、永和、新店及林口等區，今年皆出現單價9字頭成交紀錄，其中近期瘋傳將有新案開價每坪百萬元的三重，據實價登錄網最新資料，位於三重三和路三段的預售案「宏燁文旅」，其中13樓戶總坪數僅約16坪，7月以總價1,545萬元成交，扣除車位單價高達98.1萬元，不僅為三重區預售實價的歷史新高單價，也是該區域首筆成交單價達9字頭的交易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，除板橋區外，包含永和「頂溪大苑」、「億安和和」、新店「佳元柒章」及林口「富堡晶鑄」等預售社區，皆出現不少每坪成交單價破9字頭的交易，若房價穩步上漲趨勢不變，認為三重、永和、新店及林口等四區，有機會成為下一個百萬單價行政區。

住商機構新北市區首席協理趙中康指出，該社區緊鄰仁義重劃區與捷運三重國小站，與北市僅一橋之隔，生活與交通機能成熟，且本身屬小坪數物件，致使衝高成交單價。

賴志昶指出，新案市場由於看的是3~5年後的房價，若具有前景性的新案，在房市多頭餘溫仍在時，易創下區域高價，加上目前市場受預售屋禁轉售等影響，供給量較低，同時有營建成本高漲等因素，認為都會區新案擁有「易升難降」特性。

不過賴志昶表示，由於下半年房市面臨銀行不動產放款近滿水位壓力，若接下來房市整體買氣下滑，難保不會波及新案市場，提醒消費者購屋除了考量房價外，選擇區域較前瞻性、建商具品牌力的新案，產品也才較有抗跌力道。