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評估重返紅海機會很低 陽明：明年Q1續繞行好望角

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
陽明海運公布2025年東西向航線繞行好望角調整作法。 （業者提供）
陽明海運公布2025年東西向航線繞行好望角調整作法。 （業者提供）

海運業第一槍，受到紅海危機影響，明年第1季仍無法重返紅海，陽明昨（12）日表示，該公司與所屬的卓越聯盟（Premier Alliance）決議，明年第1季續繞好望角。

陽明海運（2609）昨日公布2025年東西向航線繞行好望角調整作法，並做出以上宣示。國內的物流業者分析，在安全考量下，明年第1季其他航商重返紅海的機會相當低，未來包括貨櫃三雄在內的各大航商，有望陸續跟進宣布繞行規劃。

卓越聯盟紅海繞行決議 圖／經濟日報提供
卓越聯盟紅海繞行決議 圖／經濟日報提供

陽明指出，秉持人安、船安、貨安的最高原則，針對2025年東西向航線規劃進行說明，也讓客戶可以提早安排出貨時間，未來也會持續關注紅海通行狀況，並即時公布實際執行港序。

陽明昨日與聯營航商共同規劃明年第1季將持續繞行好望角航線，範圍包含亞洲往返西北歐、地中海與美東，共計11條航線，與行經蘇伊士運河規劃相比，航線數與主要靠港覆蓋範圍不受影響，相關繞行計畫如紅海危機持續，將自2025年2月生效。

長榮、萬海日前也都表示，紅海危機對於海運市場的影響比預期時間還長，目前誰都看不準，只能想辦法提高船舶跟貨櫃的周轉率。

國內的物流業者認為，紅海危機無解，貨櫃輪的高運價將持續，短期因為美西線的運價太好，小型航商搶進遠東-美西市場，紅海地緣政治問題造成航線繞行非洲已經成為常態，許多地區港口硬體設備不足及船舶調度問題產生的缺船、塞港效應日趨嚴重，市場高運價還是受到紅海危機牽動。

陽明進一步分析，紅海危機造成全球貨櫃輪供給不足，亞洲到遠東每個航次，最少要多投入三至四艘船，已嚴重影響船舶供需，紅海問題無解全球船舶供給概況還是吃緊。

根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，自今年1月起船舶閒置率持續低於1%，代表貨櫃船隊已因船舶繞道、塞港及市場旺季提前而被充分使用。

野村投信表示，目前全球貨櫃海運公司受惠於紅海危機的事件營運仍向好，主要原因在於無法通行紅海，改繞行好望角，航運時間拉長，抵銷2024年新添的新運力，更攪亂港口作業，如缺船、缺櫃、塞港，航運市況依舊緊俏。

塞港 航線 陽明海運

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