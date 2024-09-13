台塑河靜熱軋跌價 鋼市有壓 兩個月降逾1,600元

台塑越南河靜熱軋新價出爐，兩個月累跌逾新台幣1,600元，業內專家指，國內中鋼（2002）、燁輝、盛餘等鋼廠展望更保守，鋼市可能提前過冬，中鋼預計在9月18日開出10月以及第4季盤價，新盤價可能有感下修，業界緊盯。

台塑越南河靜高爐廠昨（12）日開出最新盤價，熱軋每公噸再降16美元，加計上月跌價34美元，河靜熱軋兩個月累跌50美元、約當新台幣1,608元。

亞洲大鋼廠近期價格策略 圖／經濟日報提供

上市鋼廠主管說，越南河靜鋼廠上月熱軋每公噸大跌34美元後，發現價格還跌不到位，於是盤中變盤再下修約12美元，昨天新盤價比上月降16美元，實質只跌約4美元，關鍵在於跌勢不止。昨天越南河靜盤後新價每公噸CIF508～525美元；另線材平盤，到胡志明市價格每公噸CIF671～681美元。

河靜指出，近期美國持續發動對鋼鐵下游產品保護調查，歐洲暑休後需求未見增長，中國大陸粗鋼生產雖減緩，但需求持續走跌，不論越南內銷及出口價格持續下修，鋼價只能以跌勢貼近市場脈動。

中鋼專家表示，近期國際鋼市仍在下探，值得注意的是，大陸一級高爐廠鞍本鋼新盤價每公噸跌人民幣250元，但龍頭寶鋼卻以平盤定調，表面鋼價出現分歧。

長期觀察，大陸鞍本鋼集團的價格策略較貼近市場，寶鋼的包袱較重，由於近期大陸鋼價無量下跌，造成市場惡性循環，寶鋼新價不跌，明顯替低迷的鋼市踩煞車，期待發揮穩市作用，但過度操作不會有效果。

中鋼專家表示，鋼鐵產銷已經相當透明化，價格也清澈見底。以最新數據為例，9月上旬大陸數37家熱軋產線產能利用率回升近80%，單周產量恢復至310萬公噸，周增幅1.78%，增產的結果再令市場神經緊繃。

今年大陸鋼價暴跌的現象已經不理性，行情扭曲的結果不但出現惡性循環，更加重外銷出口壓力。今年秋天大陸鋼市金九銀十預期確定落空，由於房地產整體弱勢、用鋼需求不振，加上陸外銷受到多個國家反傾銷抵制，如今產量不減反增，市場整體偏弱，預期鋼價還會向下探底，這種情況下寶鋼想要撐盤是緣木求魚。

中鋼預計在9月18日開出10月以及第4季盤價，目前跌勢已定，以貼近市場主流行情，但為避免進口鋼材游擊式的干擾，中鋼將有一套「螳螂捕蟬、黃雀在後」的策略，有效對抗低價進口鋼材，協助下游提升競爭力。