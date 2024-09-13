創業心法／大破大立 突破困境

股神巴菲特有一句名言說：「第一條規則，不要賠錢；第二條規則，別忘了第一條規則；第三條規則，不要欠債。」倘若我們將這話套在創業者身上時，也是十分貼切。

日前與一位甫創業者老江在專案輔導上交流，得知他在台中南屯區開了間小型的日式握壽司專賣店近一年光景。「市場上常見的像是買一送一，第二件半價，壽星當月消費五折，滿額送小菜，打卡贈神秘好禮等，該做的促銷活動我都做了。」「臉書粉專和IG平台我也有開」，「新商品的推出皆費心用神地設計開發，可不知道為啥營收卻遲遲未見改善？」

老江創業的經營獲利不如預期，特別抽出時間參加創業諮詢輔導專案。

然而，當我在提及了可能的「解方」時，得到的卻是老江「先入為主」的說法反饋，譬如他認為DM沒有效果、社群平台有臉書粉絲團就可（但卻未見其深耕廣耘和廣告投放）、品牌制服只要乾淨即可，不需附印logo，或是沒有額外的預算做目的性的營銷宣傳。

美國石油大王保羅．蓋帝（Jean Paul Getty）曾分析遭遇問題的四類人反應：

第一類人是搞不清楚問題狀況，不知如何奮鬥。第二類人知道問題，但不敢去奮鬥。有勇無謀型歸於第三類人，他們遇到困難時滿不在乎，輕視問題的重要性，將精力用錯方向，瞎忙而徒勞無功。至於第四類人則是有能力面對問題的一群，時常充滿勇氣，值得信賴的人，他們會看清癥結所在，並奮力一搏。

所謂「成功有方法，失敗有原因」。經營者倘若本身不是打虎英雄武松，也不願攜配打虎的相關工具上山，試問如何不空手而回？

當然「創業」過程未必如上山打虎，但其險峻和挑戰其實有過之而無不及。

假使踏上創業一途卻鎩羽而歸，那麼就僅是「學到」了，從無知變有知，卻沒能得到現實的成就感與實際的獲利。這時不妨自問，自己是否就是框屬於保羅．蓋帝所說的第一至第三類型的人？

此外，認真去看看競爭對手如何做也是一種方式，經營者須事事有定見，但絕不能陷入先入為主的境地。

「只要你有遠見，能吃苦，心胸開闊，凡是秉持樂觀想法，成功總是唾手可得。一味怪罪景氣不好，人事不對，只會錯失良機。最怕的就是自認為聰明的人未經嘗試就先輕言放棄，他們太小心翼翼去分析對他們不利的因素，而不睜大眼去尋找成功的機會。」保羅．蓋帝如是表示。

創業者若想由經營困境中突圍而出，要先大破己身己思，再來求大業大立的可能。永遠要記住，創業絕非一件又要馬兒好又不給馬吃草的事。「以終為始」的目標設定後之循序漸進完成，才是惟一正途。