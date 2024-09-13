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數位行銷視角／搜尋引擎優化 提升曝光度

經濟日報／ 黃聖閔（電商陪跑社社長／撼星數位行銷總經理）
搜尋引擎示意圖。 美聯社
搜尋引擎示意圖。 美聯社

在數位行銷的蓬勃發展中，內容行銷（Content Marketing）是提升品牌知名度和吸引潛在消費者的重要策略。透過累積搜尋引擎優化（SEO）的高價值文章，網站不僅能增加流量，還能強化品牌形象，提升信任感。像線上課程、保健食品等高單價且購買決策周期較長的產品，更須以有價值的內容來累積。

以下分享五個撰寫SEO文章的實用步驟，幫助品牌提升搜尋成效。

一、確定目標受眾與主題聚焦

撰寫SEO文章的第一步，是先明確文章的目標受眾。你必須清楚了解讀者的需求，並依據他們的背景來決定文章的寫作方式。例如，針對廣告投放新手撰寫「Facebook廣告投放」的教學文章，應以簡單易懂的語言呈現，並搭配具體的比喻來幫助他們理解。

儘管一個主題可能涵蓋多個面向，但不建議同時討論過多內容。以「Facebook廣告投放教學」為例，可以聚焦於某一特定環節，如廣告受眾分類、廣告投放設置等，深入探討其中的一個面向，使文章更加專業與具體。

二、規劃關鍵字

關鍵字的選擇直接決定了文章是否能夠在搜尋結果中勝出。因此在開始撰寫文章之前，應先進行關鍵字的研究與規劃。

先思考目標讀者可能會輸入的搜尋詞彙，並列出所有相關的關鍵字。再使用工具（如Ubersuggest）來查詢這些關鍵字的搜尋量與競爭度。

在選擇關鍵字時，除了要考慮其每月的搜尋量是否達到100次以上外，也要注意競爭度。有些高搜尋量的關鍵字競爭非常激烈，已經有大量高質量內容在搜尋結果中占據前幾名，這時你可能需要在關鍵字選擇上做取捨，選擇一些搜尋量適中且競爭度較低的關鍵字，提升文章的曝光機會。

三、資料蒐集與研究

撰寫SEO文章時，研究目前搜尋結果頁上的競爭文章是必不可少的步驟。你可以針對選定的關鍵字，在Google上搜尋相關內容，並觀察這些文章的主軸、論點、優勢和不足之處，思考如何補充或優化內容，以便在競爭中脫穎而出。

除了網路上的公開資料外，對於有些行業專業性較高的內容，能夠運用自己的專業見解或實際經驗撰寫，將大大提高文章的權威性和可信度。

四、文章大綱與關鍵字配置

通常一篇SEO文章可分為幾個部分，包括簡短且具吸引力的前言、闡述文章目的的過渡段落、主題核心內容，最後以總結段落來做結尾，並可搭配行動呼籲。

關鍵字的配置也是文章撰寫中的一個重要環節。大標題（H1標籤）中應至少出現一次關鍵字，並建議放在標題的前半部分。副標題（H2標籤）則應出現兩次關鍵字，而前言中也應自然地出現一次以上關鍵字，以確保文章的SEO效果最大化。

五、撰寫與優化文章

撰寫時，建議採用「倒金字塔式」的寫作方式，也就是將最關鍵、最吸引人的資訊放在文章的前段。這種方式能夠快速抓住讀者的注意力，若前段資訊不足以吸引他們，便可能會跳出頁面。

在撰寫完成後，要進一步確保語言精煉、句子結構清晰，同時檢查關鍵字的配置是否自然且適當。適時地添加內部鏈接與外部鏈接，能進一步提升文章的SEO效果。

SEO文章的經營與推廣，並非短期內就能見到成效，但它對於品牌的長期累積與價值卻是不容忽視的。內容行銷的核心在於持續產出高價值的內容，並且透過搜尋引擎的自然曝光，提升品牌的影響力和知名度。

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