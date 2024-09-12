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皇翔「台汽北站」轉商辦 終止與萬豪合約

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

皇翔（2545）12日公告，與萬豪國際集團之關係企業，簽署本公司就2013年11月13日「台汽北站」所簽訂之管理協議、國際服務協議、授權及權利金協議之終止協議書，並對公司財務、業務尚無重大影響。

皇翔「台汽北站」位在台北市大同區承德路一段，屬於北車商圈，過去原本預計開發為飯店案，但2020年股東會時，皇翔董事長廖年吉宣布，因為正逢疫情，加上不看好飯店業前景，而台商回流下，反而推升商辦需求，因此策略轉彎，將改成辦公大樓，現為「皇翔台北廣場」。

「皇翔台北廣場」全棟採只租不售，據實價登錄，今年5月出租一筆16樓，約152.81坪辦公室交易，換算月租金每坪3,805元，超越「新光摩天大樓」的2,600多元，躍居西區A辦樓王。

商辦 摩天大樓 皇翔 股東會 車商

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