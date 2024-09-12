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精進租屋市場資訊透明 內政部辦座談會廣納意見

中央社／ 台北12日電

為精進租屋市場資訊透明化措施，內政部昨天召開座談會，內政部長劉世芳表示，座談邀產業、學術、青年、NGO團體、立法院、中央及地方政府代表出席討論，以做為未來精進透明化措施參考。

內政部今天透過新聞稿表示，劉世芳在會中指出，推動租屋市場資訊透明化、健全租賃市場發展，是內政部住宅政策相當重要的一環，包括在8月公布大學學區及全國各行政區租金統計資訊，協助民眾租屋時參考，希望能貼近民眾的需求，讓租屋市場資訊更透明。

內政部次長董建宏說，針對座談與會代表所提建議與意見，後續都將納為研議精進相關措施的參考，未來也會與各界持續溝通、討論，在兼顧個資隱私與符合民眾需求的前提下，務實精進租屋市場資訊透明化。

內政部表示，與會者都肯定內政部日前公布大學學區及全國各行政區實際租金統計資訊，對於協助租屋族租屋及提升租屋市場資訊透明，有很大幫助。

個資 內政部 劉世芳 隱私

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