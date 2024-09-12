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看好台灣市場 Gap未來3年計畫開出7至10家店

中央社／ 台北12日電

美國快時尚品牌Gap今天舉辦進軍台灣10週年記者會，Gap台灣地區負責人克里斯托弗．莫勒表示，台灣在亞洲區業績成長排在前3名，看好市場發展，已有未來3年展店計畫，預計再開出7至10家店；之後將改裝台灣店鋪，於數位環境和互動性都做出提升。

Gap（蓋璞）於2014年在台灣開設第一家門市，今年邁入第10年，目前在台共有14家店，以百貨公司為主，其中部分店舖為Outlet店，全台業績最好店王為桃園OUTLET華泰名品城。

克里斯托弗．莫勒（Christopher Mohler）今天罕見接受台灣媒體訪問。他指出，今年原預計在南港開出的最新購物中心LaLaport的展店計畫，因商場尚未開出，應會在明年第1季或第2季開幕。

由於看好台灣市場，他透露，已排定未來3年展店計畫，預計會開出7至10家店，主要仍會選擇集客力好的百貨商場，若能找到不錯的店點，將來不排除開出獨立店鋪。

不過莫勒認為，品牌業績要成長，不會只透過增加店數，更能藉由改裝店鋪和電商等不同方式做出改變。他坦言，台灣部分店鋪整體感覺比較過時，之後將透過改裝，結合數位環境體驗和互動性，打造出更好的商場空間。

莫勒說，去年有發生存貨不足問題，已經改善，消費者進入店中都找得到尺寸跟顏色。對於台灣今年上半年的業績，他表示，內部目標數字有達成，看好下半年台灣表現，加上接著將是農曆新年，已做好迎接購物旺季的促銷計畫。

目前進駐台灣的國際快時尚品牌，除了Gap之外，還有日本迅銷集團旗下UNIQLO（優衣庫）與GU，還有西班牙品牌ZARA、瑞典品牌H&M，也有老牌快時尚佐丹奴，可謂遍地開花，但也十分飽和，加上電商競爭，繼Forever21在2019年全面撤出台灣，2020年港商ESPRIT、bossini也撤台。

少數還能屹立不搖且持續展店是UNIQLO，目前在台灣店數最多，根據官網揭露，截至去年底有73家，台灣GU今年同樣也是來台第10週年，現有22間店。H&M在台有14家，ZARA不到10家，這2大國際品牌已許久未有展店消息。

Gap 快時尚 電商

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