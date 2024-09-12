圓展二度奪下新北企業精典獎 國際競爭力受肯定

圓展（3669）繼首屆榮獲「新北企業精典獎」優質潛力企業殊榮後，今年再度在第二屆中奪得寰宇國際類組獎項，肯定圓展在國際市場拓展與創新研發的卓越表現。

圓展執行長許起裕表示，國際化是圓展的DNA，長期以來我們立足台灣，放眼國際，旗下教育科技、專業影音、視訊會議、遠距醫療等解決方案銷售全球一百餘國，未來將持續以創新科技提升競爭力，為全球客戶提供多元優質服務。

「新北企業精典獎」由新北市政府舉辦，旨在表彰企業價值提升、產業競爭力強化及企業社會責任實踐等方面表現優異的企業。今年進入第二屆，並新增寰宇國際類組，鼓勵企業拓展國際貿易，提升國際布局及出口競爭力，評選涵蓋目標市場多元性、國際競爭力、行銷策略等，並強調企業對聯合國永續發展的支持。圓展在這些面向的出色表現，從眾多參選企業中脫穎而出。

圓展科技以AVer品牌行銷全球，專注於教育科技、專業影音、視訊會議與遠距醫療等解決方案。2023年推出新品牌avercasso，將AI技術應用於咖啡產業，展現多元創新精神。展望未來，圓展將持續推動科技創新，追求永續發展，並不斷為全球市場提供全方位科技解決方案。