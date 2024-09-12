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彰化上半年買賣移轉棟數年增35.7% 這兩區成通勤族最愛

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
彰基醫院所在地的彰化市，是彰化縣最熱鬧區域，持續吸引人口移入。永慶房產集團提供
彰基醫院所在地的彰化市，是彰化縣最熱鬧區域，持續吸引人口移入。永慶房產集團提供

觀察今年上半年各縣市建物買賣移轉棟數年增幅發現，彰化縣年增幅高達35.7%，位居全台第五，僅次於新竹縣市、台南市與高雄市，顯見彰化縣今年房市交易熱絡。

有巢氏房屋根據實價登錄資料，盤點彰化縣前五大熱門交易行政區，發現交易量前兩名的彰化市、員林市，皆鄰近高速公路交通便利，吸引許多台中市通勤族前來置產，開車半小時內可達台中鬧區的特點，帶動區域內中古屋、預售屋市場熱銷。

成交量最多的彰化市，上半年以420件成交量穩居第一。有巢氏房屋彰化縣府中山加盟店長高敏雯表示，彰化市是彰化縣最熱鬧的區域，生活便利性相當優質，與台中也僅一河之隔，走高速公路到台中市區只需30分鐘，加上台中捷運綠線延伸計畫銜接到彰化市，且鄰近火車站附近也有彰化第一間中友百貨的建設議題發酵，持續吸引周遭行政區人口移入。

高敏雯補充，彰化市中古屋每坪平均單價約在22萬至27萬元之間、新成屋則落在30萬至40萬元左右，相同總價在彰化可以買到3房加車位，在台中僅能購買2房，在價格考量下，許多靠近彰化的行政區例如烏日、大肚區民眾都會到彰化置產。

而今年彰化建物買賣移轉棟數飆升，主要是預售屋完工交屋潮，許多年輕族群偏好小坪數、有管理的大樓，造就新成屋熱銷，連帶中古屋也水漲船高。未來在中友百貨、捷運綠線的加持下，預計會有更多購屋族到彰化市置產。

今年上半年交易量達230件的員林市，則名列第二熱門交易行政區。有巢氏房屋員林饒明國小加盟店長黃麗滿指出，作為人口第二多的行政區，員林市的生活機能也不錯，緊鄰快速道路、高速公路，加上親民的房價，吸引許多通勤族選擇在此購屋，此外蓄洪池等公共建設，大幅度改善淹水問題，吸引年輕通勤族群。

黃麗滿進一步說明，員林市中古屋每坪平均單價約20萬至23萬元，相比於彰化市的價格更平易近人，千萬元內的大樓物件經常是一周內成交、供不應求。

此外，員林市上半年也有大量的交屋潮，加上相當多的預售屋持續推案，大樓不斷興建的情況下，新市容帶動當地發展。在新成屋房價僅台中一半的吸引下，看好通勤族持續入住。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，彰化縣今年上半年建物買賣移轉棟數年增35.7%，主要受惠於新屋交屋潮的挹注。

相較於北台灣大眾運輸的發達，中南部相當仰賴自有交通工具的通勤方式，因此鄰近高速公路、快速道路的行政區，加上良好生活機能，成為許多通勤族偏好的購屋地區。陳金萍建議通勤族在購屋時，也可以擴大範圍，將鄰近區域納入購屋考量。

員林市新建案不斷推出，市容隨之改變，加上親民房價，帶動房市熱絡。永慶房產集團提供
員林市新建案不斷推出，市容隨之改變，加上親民房價，帶動房市熱絡。永慶房產集團提供
彰化縣2024年上半年成交量前五行政區。資料來源：實價登錄、有巢氏房屋𢑥整
彰化縣2024年上半年成交量前五行政區。資料來源：實價登錄、有巢氏房屋𢑥整
2023、2024年上半年建物買賣移轉棟數。內政部買賣移轉棟數統計、有巢氏房屋彙整
2023、2024年上半年建物買賣移轉棟數。內政部買賣移轉棟數統計、有巢氏房屋彙整

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