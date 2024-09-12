AI伺服器貴重 是方聯雲智能資料中心搶手

AI時代到來，AI伺服器對於IDC機房的電力、載重、冷卻及傳輸需求都大不相同，是方新的聯雲智能資料中心（LY2）一啟用就搭上AI趨勢，成為國際大客戶爭搶進駐的對象。

是方電訊（6561）董事長吳彥宏認為，身處AI大數據時代，傳統IDC機房已經不符合市場需求，加上AI伺服器愈來愈「貴重」，新世代資料中心無論是電力容量、樓地板承重、抗震能力到水冷、氣冷兼備的散熱系統等基礎設備，都需要全面進化，才能滿足驕貴的AI伺服器要求。

他強調，是方聯雲智能資料中心不僅具備上述各種先進條件，並且有四通八達的網路連結全球，是台灣重要且具戰略價值的AI資料中心。

是方分析，面對生成式AI的蓬勃發展，資料中心以及各項基礎設施都必須重新設計。在新的挑戰之中，最關鍵的就是電力、散熱及載重需求，傳統的資料中心，機櫃電力4至6瓩，載重到1000公斤就已經足夠；如今，隨著AI伺服器架構不斷升級，機櫃電力容量至少要滿足到10瓩，特殊規格的GPU伺服器機櫃甚至需要200瓩才算達標，而單一AI伺服器機櫃重量可達到1500公斤至2000公斤，這意味著資料中心的樓地板承重必須升級以支撐更重的重量，連帶也需要更強大的隔震系統和阻尼器來抵禦地震的潛在可能災害。

是方總經理劉耀元說，以往改造舊建築當做IDC 機房的模式已經無法滿足現實需求；因此，營運商正面臨到未來巨大的挑戰，而市場需求的變化，也同樣創造了新的營運利基和進入障礙。。

依據產業分析師預估，輝達最新GB200 NVL72 AI伺服器機櫃售價約為300萬至400萬美元，而傳統伺服器只要數萬美元，顯然驕貴的新型伺服器更加需要額外保護。況且，新世代AI伺服器不僅愈來愈「貴」，而且也愈來愈「重」。

劉耀元表示，目前市場上最迫切需要的，就是符合AI運算架構的新世代智能資料中心！以是方聯雲智能資料中心來說，佔地5,000坪，為地上7層地下2層建物，規劃1,800個機櫃，整體設計為滿足AI伺服器電力，散熱及載重需求，每個機櫃可滿足10瓩到200瓩之電力需求，各樓層皆挑高6米，可以支援先進的水冷及氣冷式風牆設計，樓地板載重達到每平方公尺2,000公斤，整棟建築可預防7級強震，同時大樓的設計又符合智慧建築與綠建築規範，已然成為國內新一代智能資料中心的最佳典範。

此外，為滿足客戶對高速頻寬的需求，是方已經向NCC申請「國際海纜電路出租業務」並於今年5月取得核准，積極擴增國際頻寬，對外頻寬已超過1200G，服務範圍涵蓋超過40個國家及60個城市，而國內高速頻寬則透過「三環三線」計畫，藉由環島光纖網路貫通台灣西部科技走廊，連接台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地的科學園區，讓各企業可以最短距離、最快速度及最低成本直達是方資料中心，享受快捷便利的電信、網路、雲端應用及AI算力服務，持續推動是方成為東亞數位匯流中心。