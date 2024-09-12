長榮航邁向2050淨零 攜供應商打造永續生態圈

長榮航空（2618）12日舉辦第四屆供應商大會，及首屆綠色供應鏈計劃頒獎典禮，包含國內57家及國外35家供應商，逾150位代表參與此次活動。長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展不僅是企業自身的責任，更需要整個供應鏈的共同參與及進步，未來將朝2050年實現淨零碳排的目標邁進，構建完整的航空永續服務價值鏈。

長榮航空指出，致力於降低碳排放、減少資源浪費、保護生態環境，也偕同供應商推動綠色供應鏈，優先選擇環保材料和服務，如：可再生能源和低排放運輸工具。此外，長榮航空透過「綠旅行」及「綠運輸」的專案推廣，與合作夥伴攜手擴大綠色影響力，力求在航空業樹立榜樣，促進航空產業的可持續發展，實現經濟效益與環境保護的雙贏。

孫嘉明表示，永續發展不僅是企業自身的責任，更需要整個供應鏈的共同參與及進步，希望這次的交流能激勵更多供應商積極參與未來的永續行動，朝2050年實現淨零碳排的目標邁進，構建完整的航空永續服務價值鏈。

長榮航空根據公司2023年首屆綠色供應鏈計劃的成果，以「綠能節電、綠色循環、綠色能源、綠色運輸」四大面向為主題，鼓勵供應商實施減碳計畫，推動整體供應鏈的綠色轉型；針對報名的23件參賽作品邀請專家學者評鑑並進行兩輪篩選，最終決選出七名獲獎供應商。本屆第一名由新加坡新翔集團(SATS Ltd.)榮獲此殊榮，新翔集團在各個減碳專案上的積極投入，尤其是利用生物分解器將有機物轉化為燃料添加劑的創新做法，讓評審團深感驚豔。

在此次會議也特別邀請到優樂地永續執行長蔡承璋進行專題演講，以「順應永續趨勢變化，共創綠色供應鏈未來」為主題，分享了對於未來綠色供應鏈的見解和趨勢預測，蔡執行長更以深入淺出的方式，啟發與會者窺見永續趨勢藍圖，改變商業模式，掌握ESG先機。

長榮航空的供應鏈涵蓋了航空器製造與維修、飛航訓練與後勤勤務及客、貨運服務與商品銷售等，期望透過與供應商緊密合作持續優化航空永續服務價值鏈，邁向更永續的未來。