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統一超商3招「綠色消費密技」 積極推廣生活減塑

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台灣7-ELEVEN架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，裝機超過200台，消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收。圖／台灣7-ELEVEN提供
台灣7-ELEVEN架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，裝機超過200台，消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收。圖／台灣7-ELEVEN提供

統一超商（2912）積極推廣生活減塑，打造全台逾7,000家店成為消費者落實最方便場域，透過每天到超商購買三餐與購物取件、租借「OPEN iECO循環杯」、使用「高效智慧回收機」等3個方法，為地球永續盡份心力，且最低還能現賺25元，有機會獲得限定加碼回饋的新北幣、或免費CITY CAFE等。

根據統計，2023年減少一次性飲料杯所堆疊的高度就等同於3.1萬座101大樓，台灣7-ELEVEN提前法規陸續推動不主動提供一次性塑膠吸管、重複使用提網、自備飲料杯等措施，並整合關係企業架構超過2,600家「OPEN iECO循環杯生活圈」。為讓到7-ELEVEN購買現做飲品的消費者養成重複使用、減少一次性飲料杯習慣，自即日起至今年12月31日前，到門市當筆租借循環杯，每杯最多省25元。

並且統一超商擴大循環經濟範疇，架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，目前全台已裝機超過200台，累計至今已回收1,893萬瓶透明寶特瓶、554萬顆廢電池、減塑473公噸。消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，累積回收5個就能獲5點OPENPOINT點數(等同1元)或購物抵用金1元獎勵回饋。

台灣7-ELEVEN表示，目前販售的部分微波鮮食包裝已採用替代材質，並持續減少塑料包裝，以微波鮮食便當為例，陸續更換使用較少塑料的封膜、紙餐盒，以及用熱轉印方式取代價格標籤貼紙，平均每份可大幅降低45%塑料使用。據統計2023年度已為地球減少近1,300噸的塑料，換算下來約有6.73座大安森林公園的碳吸附量。另也與供應商共同研究包材減塑解方，將寶特瓶等可回收物料製成再生塑料，現已擴大運用在沙拉包裝容器、手捲和壽司等冷藏商品，原料生產過程比起原生的PET可減碳超過6成。

同時積極與電商業者合作建立「循環包裝生態圈」，持續推動可生物降解寄件袋；今年更創新作法將門市回收的牛奶空瓶納入環保再生技術，經多道工序製成再生料轉製「100%可回收環保購物袋」，於9月18日起將領先超商通路之先在雙北以外的門市販售，每個售價1元。

7-ELEVEN每年透過智能節電設備，如燈具減量、LED招牌和節能冰箱、變頻系統等方式無形之中參與低碳行動，今年9月起更擴大導入智能作業整合平台，整合門市各項作業，讓門市夥伴不僅更智慧化工作且節省工時，同時節省紙張使用量，預估年碳排量減少約41萬公斤，每年平均可減少2,724棵樹被砍伐，約為65座101大樓高度。

消費 環保 統一超商

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