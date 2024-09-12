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大同智能帛琉光儲設置完工併網 海外市場告捷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
帛琉啟動儀式合影，中間拿啟用道具的為帛琉農業部長 Steven Victor(左)與駐帛琉大使黎倩儀(右)。圖／業者提供
帛琉啟動儀式合影，中間拿啟用道具的為帛琉農業部長 Steven Victor(左)與駐帛琉大使黎倩儀(右)。圖／業者提供

大同（2371）旗下專業智慧能源事業大同智能，今年3月取得由國際合作發展基金會委託的太平洋友邦太陽能光電系統建置標案，該案涵蓋帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島三國，在設計規劃送審等前置作業完成後，已於9月10日完成C區帛琉設置，預計2024年底全面完工，為大同智能邁向國際化能源EPC市場跨出關鍵一步。

大同智能公司具備專業太陽能建置能力及豐富電廠管理經驗，並全力拓展綠電市場，不僅自身擁有電廠提供綠電，同時針對持有第三型太陽光電案場的業主積極收購綠電，及利用已建置的綠電平台上與多家業者合作，將市場上零散的綠電整合再轉售予有需求的企業，繼而創造最大的獲利模式。

淨零碳排目標推升美國、日本、中東等國家對再生能源與儲能的強勁需求，大同智能藉由這次海外建置案成功經驗，將積極透過大同集團在海外多個據點在地協助，搶攻更大的海外太陽能綠電商機。

大同 太陽能 綠電

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