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懷特癌疲憊藥物研究 登歐洲 ESMO 發表

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

懷特新藥（4108）12日表示，食道癌高居男性十大癌症第六位，更是男性十大癌症死因第五位。最新研究發現，食道癌患者治療時，以化放療結合「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」藥物的合併療法，對於生存率和免疫調節效果，證實具有正面效果。

該項成果將發表於2024年ESMO歐洲腫瘤學學會大會。

根據國健署最新110年國人十大癌症統計，食道癌新增2881人，其中九成為男性患者；最新2023年國人十大死因當中，共計2064人死於食道癌，同樣超過九成為男性，堪稱男性大敵。而標準的食道癌治療，是先進行化放療來縮小腫瘤，接著再進行手術。

一項涵蓋馬偕、三總、亞東、雙和等多家大型醫院進行的研究顯示，在食道癌病人化放療階段，同時加入治療癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）的藥物進行合併治療；研究分析證實，使用合併療法的患者，治療反應率(腫瘤有效縮小)高達85%，未接受合併療法者則為62.5%；此外，兩組的整體存活率HR(風險比)更來到0.32，代表接受合併療法死亡風險降低了68%。

該項研究進一步發現，癌疲憊藥物具有免疫調節效果，對於扮演免疫系統哨兵角色的巨噬細胞，能減少巨噬細胞朝M2型分化(抑制免疫系統、促進血管新生、強化腫瘤轉移與侵襲能力)，改朝M1型分化(強化癌細胞辨識及腫瘤毒殺能力)。

馬偕醫院胸腔外科主任、研究計畫主持人黃文傑醫師表示，食道癌患者常被稱為癌症孤兒，治療藥物相對其他癌別來說較少，由於此次研究發現該合併療法具有改善血液中發炎指數、減少巨噬細胞朝M2型分化、甚至是幫助腫瘤縮小與提高存活率等多項成果，對食道癌治療是相當正面的消息，有望造福眾多食道癌患者。

黃文傑主任補充，過往食道癌患者在接受治療時，相當辛苦，很多人療程不到一半就放棄治療，但透過搭配癌疲憊藥物，多數病人得以恢復體力，撐過全部的療程，達到預期的療效。

懷特新藥總經理李伊伶表示，此項研究證實，癌疲憊藥物結合術前的化放療，能成為食道癌治療的一種新型有效策略，有助於提高生存率，還能透過調節腫瘤免疫微環境來改善治療效果。

李伊伶強調，癌疲憊是公認最困擾癌友的疾病，影響生活也影響療效，公司持續攜手各頂尖醫療機構，合作進行癌疲憊相關臨床研究，控制癌症疲憊的同時，透過免疫調節，擴大藥物的應用範圍，提升產品價值，也替癌症治療創造更多的可能。

癌症 腫瘤

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