icash Pay 拓展交通版圖 和泰集團 yoxi 新上線享10%回饋

愛金卡公司旗下icash Pay持續拓展交通新支付據點，繼台灣大車隊、大都會車隊及台灣鐵路之後，再度擴展交通業態通路版圖，攜手和泰集團旗下的叫車服務平台-yoxi合作上線，即日起，搭乘yoxi也可以使用icash Pay綁定付款，為民眾帶來更加便利的支付體驗。

此外，icash Pay首度參與南北兩大市集盛事，9月份連續兩週末「icash Pay玩點不一樣」活動攤位將進駐統一時代百貨台北店「奶茶嘉年華」及台南永康大東橋商圈「2024Book能任務有何不可~野餐趴」，歡迎民眾至市集攤位參與。

icash Pay為歡慶與yoxi合作上線特別祭出乘車優惠，自9月16日至12月31日，使用icash Pay支付yoxi車資，單筆滿150元享10%OPENPOINT點數回饋(每戶回饋上限150點)，icash Pay新戶於9月再加碼首筆不限通路消費享100%OPENPOINT回饋，相當於最高再贈送100點，讓用戶上班通勤或假日出遊時，可以享受優質乘車體驗。

同時，今年8月icash Pay於大稻埕夏日節貨櫃市集推出《玩點不一樣》活動，受到民眾好評，參與民眾踴躍，9月份將於台南、台北兩大市集連續兩週末再擴大舉辦，包含統一時代百貨台北店的「奶茶嘉年華」及台南永康大東橋商圈的「2024Book能任務有何不可~野餐趴」。首先，統一時代百貨台北店將於9月21日至22日舉辦「奶茶嘉年華」，今年奶茶嘉年華與三麗鷗知名巨星「Hello Kitty 50th」聯名合作，活動期間於icash Pay玩點不一樣活動攤位，現場註冊成為icash Pay新戶或按讚icash Facebook及Instagram粉絲專頁並拍照打卡，即可參加玩點丟丟樂或玩點轉轉樂活動，100%中獎機率，有機會獲得限量造型icash2.0卡，現場攤位也將同步販售限量三麗鷗家族人氣icash2.0卡。

9月28日至29日，icash Pay首度參與台南永康大東橋商圈「2024Book能任務有何不可~野餐趴」，icash Pay串聯7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈，提供用戶優質消費體驗，致力成為台南永康大橋里/東橋里當地居民的好鄰居，活動期間內於指定店家使用icash Pay支付單筆消費滿300元，即可獲得30點OPENPOINT點數回饋(可累贈，每戶每月回饋上限為100點)，同時使用icash Pay不限金額消費還可以參加抽獎，有機會抽中8,888點OPENPOINT大獎。此外，活動期間於現場攤位註冊成為icash Pay新戶或按讚icash Facebook/Instagram粉絲專頁，即贈限量精美好禮，現場攤位也將精選多款人氣熱銷icash2.0卡。