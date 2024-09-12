麗寶文化藝術基金會「建築永續 」講座10月登場
麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，將在10月2日、3日登場，來自荷蘭的國際知名建築事務所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克(Jan Knikker)建築師，以及建築師事務所副董事暨台灣總監廖慧昕(Hui Hsin Liao)建築師，將分享前瞻建築觀點，即日起開放免費報名。
MVRDV 合夥人暨策略長楊．可尼克於2008 年加入MVRDV，積極推動業務發展和公共關係，其中包括 MVRDV NEXT 的氣候和運算專家，並主導 MVRDV 的策略方向，透過建築、城市化和計算等多方面方法來制定應對全球氣候挑戰的解決方案。
在公司裡，可尼克負責監督 MVRDV 的作品，並親自參與一些專案，例如台灣的度假村、法國莊園的整建，或是重新開放20世紀60年代海牙運河的總體規劃。
另一位講者廖慧昕是 MVRDV 的建築師 (M.Arch)、副董事暨台灣總監，他在公共建築、城市規劃、露天市場和展覽等廣泛建案類型中展現卓越設計的貢獻。作品包含台南新化果菜市場、忠泰演講廳、台北雙子星大樓和台南河樂廣場。台南河樂廣場設計理念就是將廢棄的購物中心改造成一個充滿活力的公共戶外空間，使用者可以在涼爽的水基景觀中緩解台南的炎熱和潮濕。
本次講座MVRDV將探討如何在個案中為達成創造永續建築的目標必須克服的諸多複雜性和障礙。創新的材料、先進的技術以及最前端的設計策略，這些正在重新定義人類對建築和能源使用的思考方式。從採用環保材料、實施可再生能源系統到翻新現有建築和確保建築高效運行，在邁向零碳的每一步，都需要精心的規劃、執行和承諾。
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