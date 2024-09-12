快訊

倒數3天！粉紅AI主播徵名活動就缺你 4百人用時事哏拚萬元大禮

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

人人搶著買房...房貸極限在哪？達人試算：新青安將30年貸款推升22%

聯合新聞網／ 預算先生 萊恩
政府去年推出「新青安」貸款方案，減輕年輕人買房負擔。記者杜建重／攝影
政府去年推出「新青安」貸款方案，減輕年輕人買房負擔。記者杜建重／攝影

台灣的房價可說是世界奇蹟，當其他國家都在跌價的時候，只有台灣在逆風高飛，到底房價的極限在哪？或許我們可以從人民的平均薪資來推估看看。

台灣人民的房貸負擔率

之前曾經看過一篇報導，目前國人平均房貸佔薪資的比重是44.3%，也就是如果賺6萬元，2.6萬要拿去繳房貸，高過一般理財專家建議的30%，身為台灣人可真是壓力山大啊，所以今天我的試算會以負擔率40%當作基礎。

影響房價的三個因子

1、貸款利率：利率越低，房價越高

2、貸款年限：年限越長，房價越高

3、個人薪資：薪資越高，房價越高

接下來我會利用這三個因子，去試算不同薪資及貸款年限，可負擔的房價是多少。

試算後的發現

1、從國人平均薪資75萬來看，單身族貸款40年最高可負擔1,000萬，雙薪族150萬、貸款40年最高可負擔2,000萬。

2、新青安貸款使可負擔房價較30年貸款上升22%。

3、如果沒有新青安，以30年房貸來看，房價的上限約在1600萬左右。

房價的極限在哪？

房屋交易最後還是要回到民眾「買不買得起」來看，依照目前國人平均薪資來看，雙薪族150萬，用新青安貸款40年，緊繃能買的極限是2千萬。

但如果是30年就只能買1千6百萬，不難想像，為什麼超過2千萬房屋成交量為什麼會快速下滑，因為一般人民能負擔的上限就在這阿！

簡易的計算模型

看完之後我相信還是有些人會一頭霧水，沒關係教你一個簡單的計算公式，價設你貸款30年，那你能付得起的房子就是年薪*10，例如每年賺100萬，那適合買的房子就大約落在1000萬，是不是很簡單明瞭。

結語

新青安讓人民平均可負擔的房價上漲，讓原本買不起房的人都進來買房，這到底是不是德政呢? 可能要幾年後才會知道了。

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房市 房貸 新青安 買房

延伸閱讀

遺囑寫「病逝」卻意外身亡...遺產會被充公？律師：爭議文字會有法律條件效力

00929配息減少...高股息終究不如市值型？女子「需求不同」：平準金都還夠發

正二獲利101萬...轉投入00713！存股達人3理由換股：降低波動

00918配息0.78、18日最後買進！老牛試算「甜甜價」：現在買入殖利率上看12%

相關新聞

人人搶著買房...房貸極限在哪？達人試算：新青安將30年貸款推升22%

台灣的房價可說是世界奇蹟，當其他國家都在跌價的時候，只有台灣在逆風高飛，到底房價的極限在哪？或許我們可以從人民的平均薪資來推估看看。

法蘭克福汽配展商機爆棚 東陽、帝寶、堤維西業績可期

德國法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt 2024）10日登場，展出的指標台廠多有斬獲，...

大同全面搶進日本電力設備商機

大同公司（2371）拿下日本指標性電力公司電力設備訂單，包含水力發電機組、電力變壓器及次世代智慧電表，大同長年耕耘日本市...

建商興趣缺缺？ 雙北都更推案年減135億、14%

都更降溫? 根據住展雜誌統計，雙北市今年1-8月都更推案量 (不含危老案)約817億元，比起去年同期的952億元少了13...

房價狂漲 三重、永和、新店、林口都見9字頭

住商機構彙整實價資料，除了板橋外，包含三重、永和、以及新店、林口，今也都出現單價9字頭成交紀錄，其中三重、永和預售最高單...

南市房市熱區第2次市地重劃區抵費地標售 市府與地主共創雙贏

台南市政府推出第2次市地重劃區抵費地標售 ，目前正公告招標，9月19日開標，由於地點在安南區九份子重劃區、仁德市地重劃區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。