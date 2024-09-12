人人搶著買房...房貸極限在哪？達人試算：新青安將30年貸款推升22%
台灣的房價可說是世界奇蹟，當其他國家都在跌價的時候，只有台灣在逆風高飛，到底房價的極限在哪？或許我們可以從人民的平均薪資來推估看看。
台灣人民的房貸負擔率
之前曾經看過一篇報導，目前國人平均房貸佔薪資的比重是44.3%，也就是如果賺6萬元，2.6萬要拿去繳房貸，高過一般理財專家建議的30%，身為台灣人可真是壓力山大啊，所以今天我的試算會以負擔率40%當作基礎。
影響房價的三個因子
1、貸款利率：利率越低，房價越高
2、貸款年限：年限越長，房價越高
3、個人薪資：薪資越高，房價越高
接下來我會利用這三個因子，去試算不同薪資及貸款年限，可負擔的房價是多少。
試算後的發現
1、從國人平均薪資75萬來看，單身族貸款40年最高可負擔1,000萬，雙薪族150萬、貸款40年最高可負擔2,000萬。
2、新青安貸款使可負擔房價較30年貸款上升22%。
3、如果沒有新青安，以30年房貸來看，房價的上限約在1600萬左右。
房價的極限在哪？
房屋交易最後還是要回到民眾「買不買得起」來看，依照目前國人平均薪資來看，雙薪族150萬，用新青安貸款40年，緊繃能買的極限是2千萬。
但如果是30年就只能買1千6百萬，不難想像，為什麼超過2千萬房屋成交量為什麼會快速下滑，因為一般人民能負擔的上限就在這阿！
簡易的計算模型
看完之後我相信還是有些人會一頭霧水，沒關係教你一個簡單的計算公式，價設你貸款30年，那你能付得起的房子就是年薪*10，例如每年賺100萬，那適合買的房子就大約落在1000萬，是不是很簡單明瞭。
結語
新青安讓人民平均可負擔的房價上漲，讓原本買不起房的人都進來買房，這到底是不是德政呢? 可能要幾年後才會知道了。
◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言