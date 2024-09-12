人人搶著買房...房貸極限在哪？達人試算：新青安將30年貸款推升22%

台灣的房價可說是世界奇蹟，當其他國家都在跌價的時候，只有台灣在逆風高飛，到底房價的極限在哪？或許我們可以從人民的平均薪資來推估看看。

台灣人民的房貸負擔率

之前曾經看過一篇報導，目前國人平均房貸佔薪資的比重是44.3%，也就是如果賺6萬元，2.6萬要拿去繳房貸，高過一般理財專家建議的30%，身為台灣人可真是壓力山大啊，所以今天我的試算會以負擔率40%當作基礎。

影響房價的三個因子

1、貸款利率：利率越低，房價越高

2、貸款年限：年限越長，房價越高

3、個人薪資：薪資越高，房價越高

接下來我會利用這三個因子，去試算不同薪資及貸款年限，可負擔的房價是多少。

試算後的發現

1、從國人平均薪資75萬來看，單身族貸款40年最高可負擔1,000萬，雙薪族150萬、貸款40年最高可負擔2,000萬。

2、新青安貸款使可負擔房價較30年貸款上升22%。

3、如果沒有新青安，以30年房貸來看，房價的上限約在1600萬左右。

房價的極限在哪？

房屋交易最後還是要回到民眾「買不買得起」來看，依照目前國人平均薪資來看，雙薪族150萬，用新青安貸款40年，緊繃能買的極限是2千萬。

但如果是30年就只能買1千6百萬，不難想像，為什麼超過2千萬房屋成交量為什麼會快速下滑，因為一般人民能負擔的上限就在這阿！

簡易的計算模型

看完之後我相信還是有些人會一頭霧水，沒關係教你一個簡單的計算公式，價設你貸款30年，那你能付得起的房子就是年薪*10，例如每年賺100萬，那適合買的房子就大約落在1000萬，是不是很簡單明瞭。

結語

新青安讓人民平均可負擔的房價上漲，讓原本買不起房的人都進來買房，這到底是不是德政呢? 可能要幾年後才會知道了。

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