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都更耗時...雙北都更推案量年減135億 專家：建商更傾向危老

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據住展雜誌統計，雙北市今年前八月都更推案量（不含危老案）約817億元，比起去年同期的952.5億元少了135.5億元，年減14.2%，一方面是去年同期有大案墊高比較基期，另一方面都更耗時冗長，不少建商傾向選擇走可快速審議的危老案。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年初台北市東區推出正義大樓都更案「DIAMOND TOWERS台北之星」，貢獻了400億元推案量，加上新北市三重區超過200億元量體的「晴空大地」亦在4月登場，墊高比較基期，因此讓今年同期都更量能相對減少。

除了去年因個案拉抬外，近年雙北市的都更推案量並不算多，僅占整體一成多的比例，建商興致低落，主要是傾向更有效益的危老方向，由於危老方案運用的彈性上，如基地面積、地段所在、申辦程序等面向遠勝都更，且危老案常見基地小、戶數少，溝通方便易於整合。

反觀都更案不乏大基地的多戶數社區，地主戶意見紛歧，要是還來到興訟強拆地步，更是曠日廢時，有損商譽，得不償失自然讓建商興致缺缺。

陳炳辰表示，建商有意願費心推動的都更案，大抵因地段門牌、區域機能具買氣獲利前景才有所行動，比方說鍍金的台北市門牌，或坐落在市中心熱門地帶，如新北市第一環行政區，始見較多的都更案身影，而因為整合起來的量體大，常為指標大案，今年在台北市松山區與信義區推上百億元總銷案就都是都更案。

因為坐落地帶不錯，兼之規劃上再以主流兩房小宅訴求，搭上像今年的高溫買氣，不少都更案績效水到渠成，今年迄今雙北市推出的都更案已見7案完銷，包括台北市南港區「豐琚」、中山區「耕青禾」、文山區「安家湛」、大安區「全坤御峰」、中正區「雍雋品」與「全坤富御」，以及新北市的「敦美集」，其中「豐琚」、「全坤御峰」實價揭露最高單價還破140萬元，都更增值特性也有所彰顯。

陳炳辰認為，即便危老案有快速通關優勢，但要說能夠在市容地貌上有一致性的改善，而非新舊交雜、價值難辨的窘況，都更具備更大的發揮空間，有其不可取代性，今年接下來還有指標都更案陸續登場，如台北市文山區的「將捷旅境.-真境」、大安區的「吾雙」、大同區的「宏國大道城Ａ區」，具備建商品牌、市區門牌、捷運機能等利多，發展可期，預期將再添個案佳話。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建商 都更

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