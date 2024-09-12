麗寶文化藝術基金會「建築永續 」講座10月登場

台灣碳費時代即將來臨，實現零碳建築是當今建築界，面臨的最急迫且具有挑戰性的目標之一。由麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，即將在10月2日和3日登場。主辦單位特地邀請來自荷蘭的國際知名建築事務所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克(Jan Knikker)建築師，以及建築師事務所副董事暨台灣總監廖慧昕(Hui Hsin Liao)建築師，分享前瞻的建築觀點。

MVRDV 合夥人暨策略長楊．可尼克於2008 年加入MVRDV，積極推動業務發展和公共關係，其中包括 MVRDV NEXT 的氣候和運算專家，並主導 MVRDV 的策略方向，透過建築、城市化和計算等多方面方法來制定應對全球氣候挑戰的解決方案。在公司裡，可尼克負責監督 MVRDV 的作品，並親自參與一些專案，例如台灣的度假村和莊園、法國莊園的整建，或是重新開放 20 世紀 60 年代海牙運河的總體規劃。

另一位講者廖慧昕是 MVRDV 的建築師 (M.Arch)、副董事暨台灣總監，他在公共建築、城市規劃、露天市場和展覽等廣泛建案類型中展現卓越設計的貢獻。作品包含台南新化果菜市場、忠泰演講廳、台北雙子星大樓和台南河樂廣場。台南河樂廣場設計理念就是將廢棄的購物中心改造成一個充滿活力的公共戶外空間，使用者可以在涼爽的水基景觀中緩解台南的炎熱和潮濕。