大同全面搶進日本電力設備商機

大同公司（2371）拿下日本指標性電力公司電力設備訂單，包含水力發電機組、電力變壓器及次世代智慧電表，大同長年耕耘日本市場有成，近期再領先國內同業獲電力公司青睞。

日本企業認證供應商流程嚴謹，大同經營數年時間，在第一代智慧電表成功基礎下，獲得在地電力公司認可，取得相關電力設備訂單。日本政府全力發展脫碳所需的智慧電網，2021年日本總發電量的20.3%即來自再生能源，並以太陽能與水力為主，其中水力發電占約8%，日本逐步把再生能源重心從太陽能轉移至水力發電，新水力發電廠、既有機組與電力變壓器皆須汰換至效率較好的設備。大同在與現有電力公司合作下，亦同時與其他電力公司洽談訂單與出貨時間。

智慧電表在日本將於2024年開始更新次世代高壓電表，目前大同是台灣唯一取得次世代智慧電表訂單的外商，估計總商機逾千億台幣，後續大同將全力支持日本智慧電網更新及衍生商機。

大同電力事業群與日本各大商社經年合作並持續保持技術交流，在日本對供應商嚴謹認證、篩選嚴格的傳統與制度下，大同公司在日本市場的開拓占有顯著優勢，銷日數十年實績包含特高壓、高壓油入變壓器及高壓模鑄變壓器、特殊試驗用變壓器、爐用變壓器，非晶質變壓器更是台廠中銷日之最，未來日本將成為大同電力事業群海外營運的主要成長動能。