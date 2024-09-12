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建商興趣缺缺？ 雙北都更推案年減135億、14%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
都更示意圖／住展雜誌提供
都更示意圖／住展雜誌提供

都更降溫? 根據住展雜誌統計，雙北市今年1-8月都更推案量 (不含危老案)約817億元，比起去年同期的952億元少了135億元，下修14%，與房市熱潮下多項創高的數據顯得兩樣情。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年初正義大樓都更案「DIAMOND TOWERS台北之星」登場，貢獻400億元推案量，加上新北市三重區超過200億元量體的「晴空大地」也在4月登場，因此讓今年同期都更量能相對減少。

不過，除了去年因個案拉抬外，近年雙北市的都更推案量都不算多，只占整體推案一成多，建商都更興致低落，主要是更具效益的危老方案成為重建主流。

他表示，危老案常見基地小、戶數少，溝通方便易於整合，且申辦程序等面向遠勝都更，反觀都更案不乏大基地的多戶數社區，地主戶意見紛歧，要是還得興訟強拆地步，更是曠日廢時，讓建商興趣缺缺。

如今建商還有意願推動的都更案，大多因地段門牌、區域機能具買氣獲利前景，比如鍍金的台北市門牌，或坐落在市中心熱門地帶，如新北市第一環行政區，因整合起來的量體大，常為指標大案，具創價優勢。

陳炳辰表示，即便危老案有快速通關優勢，但都更具備更大的發揮空間，有其不可取代性，今年接下來還有指標都更案陸續登場，包括文山區「將捷旅境.-真境」、大安區的「吾雙」、大同區「宏國大道城Ａ區」等。

都更案量／住展雜誌提供
都更案量／住展雜誌提供

建商 都更

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