產發署串聯17家金屬產業業者 打造供應鏈共榮共好生態圈

經濟部產業發展署推動全方位輔導資源，加速產業數位轉型。2024年推動17家水五金及表面處理產業聚落廠商，建立共通資料格式，成功串聯供應鏈生產訂單，有效提升供應鏈韌性與競爭力，打造金屬產業共榮共好生態圈。

數位轉型及淨零減碳為全球產業的發展趨勢，台灣金屬產業以出口為主要導向，深受國際市場變化的影響，並且擁有明確的供應鏈分工，完善的上中下游加工體系及高品質的生產能力。在快速競爭環境下，單一企業的成功轉型不再侷限於其自身表現，而是需要與其整體產業聚落共同運作，企業才能更好地應對市場變化。

產發署今年不僅透過單一企業輔導形式協助金屬機電業展開數位轉型之路，更在此基礎下，扣合彰化在地產業聚落，促成包括滿益金、台宏金屬、迪暘、翰優、光帝、奕采、彰川、鋒鑫、宏來、鉅鎬、通瑞溢、青漢、穩勝福、鍍威、道霖、青輪昌、成億等水五金及表面處理業上下游企業進行跨業合作，共同推動數位轉型。藉由標準化的數位資料格式，建立產業的共通語言，整合供應鏈各企業的生產訂單資訊，即時傳遞生產資訊，進而縮短產品生產製造週期，強化供應鏈韌性，促進產業供應鏈共榮發展。

產發署與工研院於9月11日舉辦「2024年度金屬產業共好生態圈成果發表會」，本次活動匯集產、官、學、研各界，包含彰化縣水五金產業發展協會、彰化縣彰濱產業園區廠協會、台灣區表面處理工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣彈簧科技研究協會、台灣金屬熱處理學會、社團法人台灣螺絲貿易協會、台灣區彈簧工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、台灣鋼線鋼纜工業同業公會、台灣機械工業同業公會等近200位金屬相關產業代表出席與會，顯示各界對於產業升級的重視。

產發署副組長盧文燦表示，產發署鼓勵企業透過「以大帶小」方式，攜手上下游產業供應鏈一同數位轉型，期盼水五金聚落的成功案例可帶動更多金屬企業加入數位轉型行列。未來也將在此基礎上，進一步協助培育中小企業內部所需具備的生產數據及流程優化AI應用人員，從而協助中小企業可自主運用AI，進行生產及營運數據分析與管理，以協助企業全面性地掌握AI工具的應用，強化企業數位能量，促成金屬產業聚落升級。

透過本次成果發表會，邀請7家水五金及表面處理產業聚落供應鏈的標竿企業分享如何以精實管理優化生產流程，以及運用數位營運管理系統串接供應鏈，將訂單資訊透明化，達到供應鏈共好加乘之效益，提升產業競爭優勢。以翰優企業為例，這家35年老字號的水五金製造商，為海外知名衛浴品牌供應鏈之一，為因應市場少量多樣的趨勢，透過精實管理的改善手法達到生產流程標準化，減少20%產線旁庫存(30,000件⭢24,000件)及縮短50%生產資訊分析時間(1小時⭢0.5小時)，精準控管產品交期。

翰優企業經理張道正表示，透過精實管理釐清生產痛點，優化生產流程並在企業內部形成改善共識有效協助企業踏出數位轉型的第一步。作為本次金屬產業聚落供應鏈領導廠商之一的滿益金科技總經理張家烈也表示，公司在產發署的協助之下成功走向數位轉型，運用數位化系統整合上下游供應鏈資訊，有效掌握生產時程，縮短96%生產資訊分析時間，讓人員分析耗時從每月從12小時降至0.5小時，大幅提升公司營運效率及生產彈性，感謝產發署本次以供應鏈數位轉型的新模式，使水五金及表面處理產業踏出轉型新契機。

本次活動展現了金屬產業導入數位轉型的實際成效，不僅提升產業供應鏈間的韌性，更強化國際市場的競爭力，期望這些成功經驗的分享，能激勵更多金屬業者加入轉型的腳步。產發署做為產業的強力後盾，積極推動各項升級轉型資源，今年10月將於北、中、南辦理金屬機電產業升級轉型資源說明會，針對各項資源進行詳細介紹，藉由政府提供的一站式資源串接服務，盼能協助企業快速實現數位與綠色的雙軸轉型目標，助攻金屬機電產業站穩全球綠色生產供應鏈，朝向產業共榮共好的未來。