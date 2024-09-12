快訊

買AirPods 4還是AirPods Pro 2？1圖看差異 1500元差價多了聽力健康、適應式音訊

MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

「饗 A Joy」免費吃！ 饗賓集團App周年慶 內用滿千抽雙人Buffet券、加碼送點數

房價狂漲 三重、永和、新店、林口都見9字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構彙整實價資料，除了板橋外，包含三重、永和、以及新店、林口，今也都出現單價9字頭成交紀錄，其中三重、永和預售最高單價都達98萬元，新店和林口則是露台戶。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，受惠於北市房價外溢，新北不少區域房市皆出現新高價，其中三重、永和等區，機能成熟，新案行情續創新高。

根據實價，位於三重三和路三段的預售案「宏燁文旅」，其中13樓戶總坪數僅約16坪，7月以總價1,545萬元成交，扣除車位單價高達98.1萬元，不僅為三重區預售實價的歷史新高單價，也是該區域首筆成交單價達9字頭的交易。

住商機構新北市區首席協理趙中康指出，該社區緊鄰仁義重劃區與捷運三重國小站，與北市僅一橋之隔，生活與交通機能成熟，且本身屬小坪數物件，致使衝高成交單價。

另觀察實價，今年除板橋區外，包含永和「頂溪大苑」、「億安和和」、新店「佳元柒章」及林口「富堡晶鑄」等預售社區，皆出現不少成交單價破9字頭的交易。

賴志昶表示，綜觀近期成交創下區域新高的新北新案，除一案屬中大坪數豪宅，其餘戶別都是市場主流的小宅，且其中創高價者，還有兩戶為露臺戶。整體而言，除了房價多頭帶動新案市場房價走勢，特殊戶別由於坪數較小，易創高價之外，部分有其他可利用空間的戶型，也讓購屋者較願意以高單價成交。

賴志昶表示，預售市場看的是3~5年後的房價，在房市多頭餘溫仍在時，易創下區域高價，加上目前市場受預售屋禁轉售等影響，供給量較低，同時有營建成本高漲等因素，都會區新案易升難降。

惟下半年度面臨銀行滿水位等議題，雖說在3~5年後交屋的預售屋，不受限於現階段限貸風波，但若房市整體買氣下滑，難保不會波及新案市場，購屋人宜選擇區域較前瞻性、建商具品牌力的新案，才能保證房價不受市場波動衝擊。

新北市除板橋外成交9字頭之社區交易。表／住商機構提供
新北市除板橋外成交9字頭之社區交易。表／住商機構提供

房價 房市 預售屋

延伸閱讀

新北永和重陽敬老義剪燙邁入第22年 送暖銀髮族

林口工一重劃區流標6筆 價值超過5億土地今重新上網招標

年輕人扶老婦進銀行顯有詐 永和警追查逮13名詐團

永和鬧區大樓男子高處墜落 撞路旁變電箱頭顱爆裂慘死

相關新聞

法蘭克福汽配展商機爆棚 東陽、帝寶、堤維西業績可期

德國法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt 2024）10日登場，展出的指標台廠多有斬獲，...

建商興趣缺缺？ 雙北都更推案年減135億、14%

都更降溫? 根據住展雜誌統計，雙北市今年1-8月都更推案量 (不含危老案)約817億元，比起去年同期的952億元少了13...

房價狂漲 三重、永和、新店、林口都見9字頭

住商機構彙整實價資料，除了板橋外，包含三重、永和、以及新店、林口，今也都出現單價9字頭成交紀錄，其中三重、永和預售最高單...

南市房市熱區第2次市地重劃區抵費地標售 市府與地主共創雙贏

台南市政府推出第2次市地重劃區抵費地標售 ，目前正公告招標，9月19日開標，由於地點在安南區九份子重劃區、仁德市地重劃區...

昔賣塑膠車門把手壽命3個月...他5年做出「不易斷的把手」年銷千萬支 稱霸北美7成市占

明明能靠低價搶市，二代接班的陳映志卻決定顛覆市場邏輯，投入高階金屬把手。這項不被看好的決定，替公司打下北美七成市占，如今他更想複製成功經驗，搶攻車用鏡頭商機。

罷工效應！海運附加費喊漲50% 貨櫃三雄將跟進

美東碼頭恐罷工，多家亞系航商採預防性策略，向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，計劃於10月1日及10月15日陸續調漲GR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。