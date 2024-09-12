房價狂漲 三重、永和、新店、林口都見9字頭

住商機構彙整實價資料，除了板橋外，包含三重、永和、以及新店、林口，今也都出現單價9字頭成交紀錄，其中三重、永和預售最高單價都達98萬元，新店和林口則是露台戶。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，受惠於北市房價外溢，新北不少區域房市皆出現新高價，其中三重、永和等區，機能成熟，新案行情續創新高。

根據實價，位於三重三和路三段的預售案「宏燁文旅」，其中13樓戶總坪數僅約16坪，7月以總價1,545萬元成交，扣除車位單價高達98.1萬元，不僅為三重區預售實價的歷史新高單價，也是該區域首筆成交單價達9字頭的交易。

住商機構新北市區首席協理趙中康指出，該社區緊鄰仁義重劃區與捷運三重國小站，與北市僅一橋之隔，生活與交通機能成熟，且本身屬小坪數物件，致使衝高成交單價。

另觀察實價，今年除板橋區外，包含永和「頂溪大苑」、「億安和和」、新店「佳元柒章」及林口「富堡晶鑄」等預售社區，皆出現不少成交單價破9字頭的交易。

賴志昶表示，綜觀近期成交創下區域新高的新北新案，除一案屬中大坪數豪宅，其餘戶別都是市場主流的小宅，且其中創高價者，還有兩戶為露臺戶。整體而言，除了房價多頭帶動新案市場房價走勢，特殊戶別由於坪數較小，易創高價之外，部分有其他可利用空間的戶型，也讓購屋者較願意以高單價成交。

賴志昶表示，預售市場看的是3~5年後的房價，在房市多頭餘溫仍在時，易創下區域高價，加上目前市場受預售屋禁轉售等影響，供給量較低，同時有營建成本高漲等因素，都會區新案易升難降。