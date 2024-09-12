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南市房市熱區第2次市地重劃區抵費地標售 市府與地主共創雙贏

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府推出第2次市地重劃區抵費地標售 ，圖為九份子重劃區。圖／南市地政局提供
台南市政府推出第2次市地重劃區抵費地標售 ，圖為九份子重劃區。圖／南市地政局提供

台南市政府推出第2次市地重劃區抵費地標售 ，目前正公告招標，9月19日開標，由於地點在安南區九份子重劃區、仁德市地重劃區、原南市第5期重劃區等房市熱區，甚受矚目。地政局表示，除促進公有地積極開發與利用，並償還先行支付的開發成本，讓市府與土地所有權人共創雙贏。

地政局指出，此次要標售的有九份子市地重劃區5筆住宅區、仁德市地重劃區1筆住宅區；原台南市第5期重劃區2筆住宅區，共計8標土地，標售底價區間介於每平方公尺6萬1200元至11萬5400元間，面積介於10平方公尺至455.19平方公尺間。

抵費地標售作業是由於地政局實施市地重劃時，須先行代墊開發所需工程費用、重劃費用及貸款利息，重劃區土地所有權人則以重劃後未建築土地折價抵付，以償還市府開發成本。透過重劃地籍整理，重劃區土地可提高使用價值，並提升道路及公共設施服務品質，創造宜居樂活大台南。

地政局長陳淑美說，九份子市地重劃區於2011年獲選為低碳城市高度卓越計畫南區第1名，重劃區內興闢的公兒綠地用地、道路園道、學校等公共設施，除了能提供民眾日常休閒育樂所需外，中心處的帶狀公園也帶有滯洪功能，可容納14萬立方公尺的滯洪量，可避免重劃區及鄰近社區遭受淹水威脅，九份子已成為南市樂業安居指標性重劃區。

仁德市地重劃區原為「台南縣仁德鄉鍾厝林仔自辦市地重劃區」，但原開發區內部分土地因糾紛無法完成整體開發，市府併同附近未完成重劃的剩餘土地，透過都市計畫變更解編為住宅、道路用地及綠地，以公辦市地重劃方式開發還地於民，以保障地主權益，除設置綠地廣場，也開闢義林七街銜接至義林路，有效改善地區道路系統，提升服務品質，增加仁德發展所需的住宅用地供給，讓市府與土地所有權人共創雙贏。

相關資訊可上官網「臺南市政府地政局網站/公告資訊/最新消息)」瀏覽。有意投標民眾請在9月18日投標截止前，以掛號寄台南成功路郵局第239號信箱。

台南市政府推出第2次市地重劃區抵費地標售 ，圖為仁德市地重劃區。圖／南市地政局提供
台南市政府推出第2次市地重劃區抵費地標售 ，圖為仁德市地重劃區。圖／南市地政局提供

九份 重劃區

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