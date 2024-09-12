博錸生技與巴西 Biomédica Brazil 合作 攻精準醫療市場

博錸生技（6572）12日宣布，與巴西Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda.建立戰略合作關係，博錸的πCode專利檢測平台及癌症基因變異分子檢測產品，將透過Biomédica Brazil銷售到巴西境內的醫療中心與檢測機構，提升巴西癌症基因檢測的普及率，樹立新興市場推廣精準醫療的重要里程碑。

隨著癌症標靶療法成為主流，伴隨式基因檢測的需求與日俱增，加上治療費用高昂，臨床醫師普遍希望以最有效率的方式進行治療，然而，像次世代基因篩檢(NGS)等技術的高昂設備和檢測成本，讓精準醫療在開發中國家成為高門檻，除了需要建立符合規範的病理實驗室（wet lab），也必須建立具有高算力的數據分析中心（dry lab），以及在地機構的人力支援，使得開發中國家難以負擔，成為推動精準醫療的障礙。

透過博錸專利πCode專利技術所開發出的自動化檢測儀器設備，一般檢測人員即可操作，再搭配可檢測肺癌驅動基因突變的博錸肺癌檢測試劑，針對組織及液態檢體檢測包括EGFR、BRAF、NRAS、KRAS 、PIK3CA等基因，讓Biomédica Brazil可推廣至巴西境內的醫療機構，使巴西民眾也能享有先進國家同等的醫療品質。

為推廣開發中國家市場，博錸以巴西為起點，自今年1月起，提供博錸肺癌組織檢體檢測試劑給該國標竿集團的癌症醫療精準實驗室(Precision Medicine Laboratory of Oncoclinicas Group; OCPM）驗證，測試結果皆達到100%的一致性。更引人注目的是，由著名學者Evandro Sobroza de Mello博士領導的巴西聖保羅州癌症研究所(ICESP)團隊使用博錸產品證實πCode®檢測技術可作為次世代基因定序(NGS)的高效替代方案，並將成果發表於第34屆巴西病理學大會，榮獲優等獎，為博錸技術的可靠性和準確性提供了有力證明。

Biomédica Brazil致力於將創新的檢測技術引進巴西，提供全國可靠、有效、可負擔的優質產品。而博錸的產品在經由權威癌症治療機構如OC Precision Medicine (OCPM) 認證後，希望透過成功的驗證結果及Biomédica Brazil的通路推廣，持續於多家指標性癌症醫療機構進行驗證，讓精準醫療在巴西更為普及。

博錸董事長曹汀博士指出：「博錸長期致力於開發具有高效能，易操作，且具競爭力的體外檢測儀器與檢測試劑產品，期許更多病患獲得普惠且高品質的醫療服務。對於精準醫療的策略，我們希望讓產品在先進國家得以與NGS等高階篩檢互補應用；在尚待普及的開發中國家，則發揮低成本高效能的競爭優勢，持續擴大全球普及率與滲透率。在已開發國家，博錸已經成為日本檢測大廠Denka合作夥伴，此次與Biomédica Brazil策略合作，不僅將擴大博錸的利基，也有利在開發中國家市場的業務推廣，普及精準醫療，造福更多病患。」