搶攻台中下一個七期消費力！14期餐廳、醫美接連進駐

台中市面積最大的14期重劃區，集結漢神、大巨蛋、交通等大型投資挹注，吸引全台重量級開發商蜂湧搶進推案，被喻為「台中下一個七期」，不少商家也看準新興富人圈的可觀消費力，紛紛提前佈局周邊商圈。

市調指出，11期連接14期的交界處，接連就有餐廳、游泳學校、醫美診所進駐，一座基地千坪以上的外語幼兒園，也正在進行工程中。

調查北屯區店面租金行情發現，2023年至今的店面「租金王」，出現在崇德路二段200號的Gogoro門市，月租20萬元，面積57.21坪，每坪租金單價達3,498元。

從北屯店面月租金排行前十的座落地點來看，11期、機捷特區、10期、水湳都是店面熱區，與房市熱區走勢相符。此外，仲介指出，有特殊需求的店家可能會朝重劃區租地自建方式，如全聯、金色三麥等，每坪土地月租約800至1,000元之間。

仲介也點出，14期重劃區與11期崇德商圈緊鄰，成熟機能、名校密集加上豪宅新案頻出，促成高端族群移入、商圈擴大，在梅川東路、山西路、松竹路等主要道路上的新店家，逐漸從點延伸成線。

其中，今年7月在梅川東路盛大開幕的「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」旗艦店，占地面積超過400坪，開幕不到二個月就已創下同時段180人用餐紀錄，主打慢火炭烤的牛小排與南美洲特色料理，與周邊馬禮遜美國學校的國際生活氛圍不謀而合。

餐廳更攜手埔里知名品牌「Feeling 18巧克力工房」設置店中店，人氣生吐司、可頌、冰淇淋，在台中市區就可就近品嚐，打造在地生活圈從早到晚零時差的飲食聚會場域。

「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」負責人馬仕文指出，不過耗資數千萬的設計、裝修費，就是希望能長久永續以美食、文化與市民交流及交心。而從南屯舊址移到北屯，也是看中北屯區的龐大人口與14期重劃區腹地發展潛力。

還有位在梅川東路上的馬里蘭幼兒園仁和新校區，該校基地面積達1,389.8坪，採西式建築風格，在少子化趨勢下，又位處寸土寸金的14期重劃區內，格外引人注目。

而該校舊址就在新校區對面、正對台中馬禮遜美國學校，深耕國際家庭屹立26年之久，在外語、藝術教學都頗具盛名。

此外，轉角山西路也同時有多家醫美診所正如火如荼展開工程，其中獨棟五層樓建築為西區老字號的美加醫美與預防醫學診所即將進駐，而鄰近新落成的社區大樓一樓店面，也在近期掛上店招，不約而同相中區域內高消費族群的健康商機。