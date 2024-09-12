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中油攜機車業 搶換電商機
中油攜手台灣機車產業，組換電大聯盟。中油昨（11）日攜手機車品牌龍頭三陽（2206）等，共同組成電動機車國家隊。中油透露，中油與國內其他家機車品牌也正規劃合作，預期將可望引爆汰換電動機車的超級周期。
中油昨日在台南召開電動機車換電服務發表會，發表自行開發的「軟碳負極材料」車用電池。由中油董事長李順欽主持，台南市長黃偉哲、經濟部主祕莊銘池共同見證，並邀請三陽工業董事長吳清源、遠傳電信總經理井琪等各領域專家參與。
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