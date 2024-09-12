香菇王揪團 結盟日菇菌龍頭
香菇王集團推動菇類產業不留餘力，旗下第一名店昨（11）日與日本森產業株式會社、台中市新社區農會等三方簽署「台日香菇產業交流合作備忘錄」，將強化國產菇類產業競爭力。
第一名店總經理王維君指出，這是台灣菇類產業革命性創新升級與轉型的重要轉捩點，希望藉由臺日雙方的交流合作，讓國內菇類產業更進一步發展，促進農村再生，造福國內外消費者。
王維君表示，第一名店與森產業株式會社往來36年之久。全球暖化嚴重，為解決香菇菌種弱化問題，森產業株式會社同意透過第一名店協助與新社農會共同進行合作交流。
森產業株式會社具有88年香菇研究經歷，為日本菇類菌種研發機構龍頭。
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