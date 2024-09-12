新光三越業績今年衝千億 前八月成長1.7%

新光三越去年全年業績945億元，創下歷史新高，今年持續力拚朝千億大關邁進，總經理吳昕陽昨（11）日指出，上半年整體業績並未達到預期，截至8月為止業績仍有1.7％成長，下半年營運方面還需要看週年慶表現如何。

而營運方面將透過AI數據的運用，導入行銷、食安等部分，相信AI未來會是新光三越除業績以外的優勢。

新光三越去年繳出亮眼成績945億元，與前年相比成長6%，今年目標日前吳昕陽訂在989億元，不過他也表示希望業績可以突破千億。百貨今年上半年面臨日圓貶值，國人出國熱潮不減，新光三越截至8月業績仍有1.7％成長，不如預期，不過相對大環境仍還算不錯。其中家電逆勢成長逾5%，居家、餐飲等項目也有不錯的表現，下半年將依靠即將到來的週年慶衝刺，目標今年整年業績衝破千億。

而談及未來發展，吳昕陽指出，將持續把AI導入各部門，不過在未來營運上，要真正走到自動化還有一段路，從去年提出後，到今年開始搜集資料，是第一步，而將資料打包成數據則是第二步，再來是透過自動化將數據推送給客人，最後才是利用AI做篩選，目前新光三越將邁入最後階段。

吳昕陽認為數據變現同樣是重中之重，如何透過會員APP的瀏覽內容，更佳立體的描繪樣貌，進一步滿足客戶的需求。新光三越會員數持續成長，目前與去年相比增加近20%，預估年底將突破400萬，以龐大的會員數為基礎，透過蒐集到的數據，將能更有效的精準行銷。

他進一步指出，另外還有ESG也是新光三越持續著墨的部分，未來食安、公安、資安等三個方面都需要做到最好。

減碳方面，吳昕陽表示，對百貨商場來說，電費是相當大的壓力，為了達成節能的目標，今年全年增加了約17%的費用，但在使用的度數上也減少了1.5%。