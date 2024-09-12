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中油推換電機車電池 台南先上路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
中油研發國產「換電」電動機車電池，搭配快充型換電系統，昨在台南亮相，市長黃偉哲試騎體驗。記者吳淑玲／攝影
中油研發國產「換電」電動機車電池，搭配快充型換電系統，昨在台南亮相，市長黃偉哲試騎體驗。記者吳淑玲／攝影

台灣中油研發軟碳電池提供電動機車換電服務，昨發表會上，宣布率先在台南提供服務，初期在原市區及永康區設22個換電站，逐步擴充。中油指出，換電服務採車電分離模式，適用任何國產機車，最快年底上市，屆時電池租賃費率一併公布。

發表會由中油董事長李順欽主持，展示中油電池、充電櫃，及和三陽推出的首款換電電動機車NX-1，台南市長黃偉哲、三陽工業公司董事長吳清源、遠傳電信總經理井琪等人體驗全新推出的換電系統與電動機車，攜手推動低碳二輪運具發展。

李順欽說，中油推出的軟碳電池國產自製率85%以上，是「正港」的MIT優質電池，具備快充、長壽命及高安全性三大特性；快充型換電系統可在20分鐘內充滿80%電量，即便在快速充電情況下，仍能保有3500次以上的循環壽命，充電過程升溫幅度較小，提高換電服務的安全性。

李順欽說，軟碳電池測試1年雖是和三陽合作，但未來任何廠牌的機車都可搭配。

吳清源說，中油國產電動機車電池是開放平台給所有廠商使用，大家在市場競爭，技術才會提升，才有辦法對應未來國際市場需求，「有了這顆電池後，台灣電動機車是有機會的」，沒里程憂慮及安全顧慮，未來也能外銷。

中油 電動機車

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