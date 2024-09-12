快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

聽新聞
0:00 / 0:00

法蘭克福汽配展商機爆棚 東陽、帝寶、堤維西業績可期

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／法蘭克福11日電
德國法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt 2024）10日登場，展出的指標台廠多有斬獲。記者邱馨儀/攝影
德國法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt 2024）10日登場，展出的指標台廠多有斬獲。記者邱馨儀/攝影

德國法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt 2024）10日登場，展出的指標台廠多有斬獲，其中包括東陽（1319）、帝寶（6605）、堤維西（1522）、虎山、車王電（1533）、吉茂（1587）等，都陸續洽談合作對象，並有業者首日即敲下大單，為明年營運奠基。

法蘭克福汽配展是全球最大汽車零配件展，今年的法蘭克福汽配展，吸引來自超過170個國家的參展者，其中包括約4,200家展商。此次的展覽主要關注電動化、可持續性、數字化、連接性、人工智慧（AI）和人才招聘等話題。

根據業內人士指出，今年法蘭克福汽配展上，台廠有機會囊括百億元以上訂單，不僅傳統的汽車關鍵零組件業者將收穫商機，今年車電市場看好前景更加樂觀，包括微星、神達、富智康、融程、倫飛、慧鵬等都是首次參展。

法蘭克福汽車零配件展小檔案
法蘭克福汽車零配件展小檔案

指標廠東陽展出規模不小，該公司指出，由於疫情期間法蘭克福汽配展停辦，解封後第一年許多廠商未參與，今年可說是「傾巢而出」，造就六年來規模最大的汽車零配件展，一般認為今年看展的客戶人數將會最多，市場規模將遠超過以往。

業者說，法蘭克福展主要是針對歐洲、中東與南美洲的市場需求，透過和客戶的直接接觸，可望進一步擴大業務規模。

業者指出，由於電動車、相關的車用電子配件發展快速，今年法蘭克福汽配展多了一個車用電子館，車用電子更成為今年的新商機所在，台灣電子業的競爭力強大，被看好有機會搶下商機。雖然汽配展以AM（售後維修市場）為主，但德國當地一階供應商透過展覽尋求合作夥伴，也為台灣汽車零組件廠釋出更多機會。

特別的是，今年大展上，電動車與新技術成為焦點，展會中有超過650家參展公司展示與電動車相關的技術和解決方案。例如，中國的多家電動車製造商如吉利、比亞迪等，將展示電動車，並尋找國際商業夥伴進行維修、保養和服務的合作。

台灣廠商300多家廠商參展，是除了中國之外規模最大的展出國，台廠此次串連、揪團，前進國際為產業打群架，一起搶攻市場大餅。廠商指出，除了原本已有往來的客戶藉此機會到展場溝通之外，部分接洽中的廠商也在展場中進行進一步的商談，甚至敲定合作計畫。

客戶 法蘭克福 電動

延伸閱讀

親訪姐妹市加州阿拉米達郡 張善政：與桃園十分相似

歐盟對大陸電動車加稅 西班牙總理在北京稱重新考慮

BMW因煞車問題召回150萬輛車 下修今年展望

繼電動車後 加拿大恐對中國電池和礦物進一步課稅

相關新聞

罷工效應！海運附加費喊漲50% 貨櫃三雄將跟進

美東碼頭恐罷工，多家亞系航商採預防性策略，向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，計劃於10月1日及10月15日陸續調漲GR...

法蘭克福汽配展商機爆棚 東陽、帝寶、堤維西業績可期

德國法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt 2024）10日登場，展出的指標台廠多有斬獲，...

昔賣塑膠車門把手壽命3個月...他5年做出「不易斷的把手」年銷千萬支 稱霸北美7成市占

明明能靠低價搶市，二代接班的陳映志卻決定顛覆市場邏輯，投入高階金屬把手。這項不被看好的決定，替公司打下北美七成市占，如今他更想複製成功經驗，搶攻車用鏡頭商機。

行政治理／數位發展部部長黃彥男 推動 AI 分級 控管風險

數位發展部長黃彥男上任後，提出要針對AI產業建立一個生態系，發展主軸包括AI技術、投資新創、培育並招攬國內外人才等，除此...

連鎖效應／服務加盟 厚植人力資源量能

加盟發展策略可說是連鎖總部的「人財兩得」計畫。對於企業的長期發展而言，「人才」、「資金」好比是兩座大山，不跨越就會被阻擋...

ESG 最前線／二大合規風險 考驗永續經營

美國人臉辨識公司Clearview AI近日遭荷蘭政府開罰超過3,000萬歐元的罰款，理由是該公司在未取得當事人許可的情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。