法蘭克福汽配展商機爆棚 東陽、帝寶、堤維西業績可期

德國法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt 2024）10日登場，展出的指標台廠多有斬獲，其中包括東陽（1319）、帝寶（6605）、堤維西（1522）、虎山、車王電（1533）、吉茂（1587）等，都陸續洽談合作對象，並有業者首日即敲下大單，為明年營運奠基。

法蘭克福汽配展是全球最大汽車零配件展，今年的法蘭克福汽配展，吸引來自超過170個國家的參展者，其中包括約4,200家展商。此次的展覽主要關注電動化、可持續性、數字化、連接性、人工智慧（AI）和人才招聘等話題。

根據業內人士指出，今年法蘭克福汽配展上，台廠有機會囊括百億元以上訂單，不僅傳統的汽車關鍵零組件業者將收穫商機，今年車電市場看好前景更加樂觀，包括微星、神達、富智康、融程、倫飛、慧鵬等都是首次參展。

法蘭克福汽車零配件展小檔案

指標廠東陽展出規模不小，該公司指出，由於疫情期間法蘭克福汽配展停辦，解封後第一年許多廠商未參與，今年可說是「傾巢而出」，造就六年來規模最大的汽車零配件展，一般認為今年看展的客戶人數將會最多，市場規模將遠超過以往。

業者說，法蘭克福展主要是針對歐洲、中東與南美洲的市場需求，透過和客戶的直接接觸，可望進一步擴大業務規模。

業者指出，由於電動車、相關的車用電子配件發展快速，今年法蘭克福汽配展多了一個車用電子館，車用電子更成為今年的新商機所在，台灣電子業的競爭力強大，被看好有機會搶下商機。雖然汽配展以AM（售後維修市場）為主，但德國當地一階供應商透過展覽尋求合作夥伴，也為台灣汽車零組件廠釋出更多機會。

特別的是，今年大展上，電動車與新技術成為焦點，展會中有超過650家參展公司展示與電動車相關的技術和解決方案。例如，中國的多家電動車製造商如吉利、比亞迪等，將展示電動車，並尋找國際商業夥伴進行維修、保養和服務的合作。

台灣廠商300多家廠商參展，是除了中國之外規模最大的展出國，台廠此次串連、揪團，前進國際為產業打群架，一起搶攻市場大餅。廠商指出，除了原本已有往來的客戶藉此機會到展場溝通之外，部分接洽中的廠商也在展場中進行進一步的商談，甚至敲定合作計畫。